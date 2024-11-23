KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


23 Kasım 2024 21:00
Pomem Beyan adrese ikamet adresini mi yazmalıyız?
Ben Konya'da yaşıyorum ancak ikametim istanbulda beyan adrese Konya'daki adresimi yazsam sorun olurmu?

zaMqi
Memur
23 Kasım 2024 21:19

Belirttiğin adrese göre mülakat yerine yollayacak seni ona göre yaz.

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