Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


23 Kasım 2024 21:16
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nasıl bir kurumdur öneriyormusunuz? Şartları avantajları nelerdir büro personeli maaşı ne kadardır?

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimTarım ve Orman Bakanlığında 14 yıldır GYS yapılmıyor(?)gsb yurt yönetimi personeliHizmet birleştirmenin faydası var mı?Gençlik ve Spor bakanlığı Yurt yönetim personeliTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)açık öğretim kamu mesunu devlette hangi bölümlere atanır Aile birliği mazeretiİçişleri Bakanlığı Tayin BilgiKültür ve Turizm Bakanlığı Naklen Atanma

Sözlük

nükleer tehlike 1 Topuklu ayakkabı ile yağmur suyu ızgarasına basmak 1 ahfeş 4 Memurlar Net Sözlük Yazarlarının Ruh Halleri 3 dost 1 Nostaljik Perde 8 yaprak sarma isteyen kocadan boşanmak 2 Bacak sallama 3 r yapmak 2 genelleme 2

Son Haberler

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı'GÖKBEY' tüm görevler için hazırMourinho'dan Ronaldo açıklaması: Öğle yemeğine gelebilir!Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklamasıBaşkentin çevre ilçelerinde kar etkili olmaya başladı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi