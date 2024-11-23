Teiaş Elektronik Teknikeri Hk

Merhabalar , mülakat sonuçları açıklandı. Kazandım güvenlik ve arşiv soruşturması varmış ne kadar sürer ? Ayrıca sağlık raporu isteniyormuş. Tahmini ne kadar sürer ? ve maaşlar durumları nasıldır ? Bilgisi olan var mı?

Merhabalar , mülakat sonuçları açıklandı. Kazandım güvenlik ve arşiv soruşturması varmış ne kadar sürer ? Ayrıca sağlık raporu isteniyormuş. Tahmini ne kadar sürer ? ve maaşlar durumları nasıldır ? Bilgisi olan var mı?