Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


23 Kasım 2024 21:19
Teiaş Elektronik Teknikeri Hk
Merhabalar , mülakat sonuçları açıklandı. Kazandım güvenlik ve arşiv soruşturması varmış ne kadar sürer ? Ayrıca sağlık raporu isteniyormuş. Tahmini ne kadar sürer ? ve maaşlar durumları nasıldır ? Bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

Tedaş da Çalışan 4857 Yasaya Tabi Sendikasız(Kapsamdışı) Raportörler

Sözlük

Yağmurdan sonra toprak kokusu 5 genelleme 2 yağmur 2 ayakkabı boyacısına aşık olan kadın 4 Bana güle güle 1 Öğretmenler Günü Hediyesi 1 İnci sözlük 2 keder 1 Topuklu ayakkabı ile yağmur suyu ızgarasına basmak 1 araba arkası yazıları 1

Son Haberler

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı'GÖKBEY' tüm görevler için hazırMourinho'dan Ronaldo açıklaması: Öğle yemeğine gelebilir!Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklamasıBaşkentin çevre ilçelerinde kar etkili olmaya başladı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi