Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Kasım 2024 21:26
Antep bim kararları
antep bim şuan 2022 dosyalarını bitirecek diyorlar.şuan için dosya numarası kaçlarda bilgisi olan var mı

Sincanlia
Aday Memur
23 Kasım 2024 21:27
şuan için dosya numarası kaçlarda bilgisi olan var mı

Sincanlia
Aday Memur
23 Kasım 2024 21:29
çok seri gidiyor ve devamlı olumsuz kararlar çıktığı söyleniyor.normalde uyku modundaydı , talimat yada benzeri bişey mi oldu düşündüm
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıPolis okulundan feragat sonrası yaşadığım pişmanlık2025 banka promosyonuMobinge karşı yapılabileceklerİcralık polisler2025 genel atama dönemiAylık 2.870 lira yemek ve kumanya ücretiSilah kaybetme sonucu idari yaptırım ne olur?Khk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleri

Sözlük

Yağmurdan sonra toprak kokusu 5 genelleme 2 yağmur 2 ayakkabı boyacısına aşık olan kadın 4 Bana güle güle 1 Öğretmenler Günü Hediyesi 1 İnci sözlük 2 keder 1 Topuklu ayakkabı ile yağmur suyu ızgarasına basmak 1 araba arkası yazıları 1

Son Haberler

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı'GÖKBEY' tüm görevler için hazırMourinho'dan Ronaldo açıklaması: Öğle yemeğine gelebilir!Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklamasıBaşkentin çevre ilçelerinde kar etkili olmaya başladı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi