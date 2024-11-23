Uyum Bozuklukları F43.2 TANI KODLU , konusunda yardım..

2016 yılında psikiyatriye gittim sırf uyuyamıyorum diye mayıs ve haziran aylarında kaydım var , doktor tanı kısmına uyum bozuklukları F43.2 Koduyla muayene etmiş ve serex 100mg ilaç yazmış...

2017 yılında Uzman cavusluğu kazandım ve hastane sağlık raporu alırkenki doktora o dönemler uyku düzensizliğimin olduğunu verilen ilaçları kullanmadığımı belirttim birkaç soru sordu ve test istedi çözdüm testi sonrasında sağlam verip raporumu tamamlayıp görevime başladım .. ilk sözleşmeme( 2yıl 8ay)mütakip birlik komutanı tüm personeli tekrar rapora gönderdi ordada sorun yaşamadım psikiyatri bölümünde

Bu seneki jsps kurum içi sınavında baraj üstü puan alarak muv.astsubaylık için sözlü ve spora gireceğim öncesinde yine kurul raporu istendiği söylendi , verilmiş bir emek var ve son hakkım son senem birdaha asblik için basvuru yapamıyorum..eğer raporu alırken psikiyatri bölümü o tanıyı görüp elerse durumumu anlatmama rahmen 8 yıl önceki tanıdan dolayı kalemimi kırarsa itiraz edeceğim sonuc alamazsam idari mahkemeye gideceğim .. uyum bozukluğundan dava konusu olup kazanan varmı ? Bilgilendirirmisiniz veya başka netür bir yol izlemeliyim? Asblik için hastane raporuna gitmeden önce ?

Son olarak

10/10/2024 tarihinde sağlık yönetmeliğinde bir değişikliğe gidildi altta belirteceğim buna istinaden durumu kurtarma şansım varmı veya bana yarıyormu değişen madde şimdiden teşekkürler ..

AÇIKLAMA: (Ek:RG-10/10/2024-32688-C.K-9015/28 md.) Bu fikra kapsamında ele alınabilecek ruhsal bozukluklarda hastalık öyküsü ve tıbbi kayıtlar dikkate alınarak geçmiş psikiyatrik tanı ile ilgili içerik, seyir ve prognostik faktörler değerlendirilir, gerekirse geçmiş psikiyatrik tanılara ilişkin epikriz talep edilir. Geçmiş psikiyatrik tanı reaktif ve tekrarlamayan bir durum gösteriyorsa ve üç aydan kısa süreli tedavi almışsa, geçmiş tıbbi kayıtlarda bu duruma ilişkin hastane yatışı, psikotik belirtiler, intihar girişimi, madde kullanımı, dürtüsellik, kendine zarar verici davranışlar tanımlanmıyorsa, dış kaynaktan alınanlarda son 3 yıla ait psikiyatrik bir tanı/tedavi kaydı yoksa veya hâlen ruhsal muayene ve/veya psikometrik inceleme sonuçlarına göre psikopatolojik bir unsur saptanmamışsa, psikiyatri uzmanı tarafından "sağlam❞ kabul edilir.