Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Kasım 2024 22:03
Mazeret İzni ile Yurtdışına Çıkma

2 gün mazeret izni alıp yurtdisina çıkmal istiyorum.Bununla ilgili bir yasak var mı acaba?

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