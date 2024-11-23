Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Kasım 2024 22:05
kurum degisikliginde unvan degisikligi

Üniversitede görev yapan bir hizmetliyim. Psikolojik Danışman veya Öğretmen kadrosunu unvan değişikliğinde talep etmeme rağmen uygun görülmedi. Sanırım hiçbir zaman kabul edilmeyecek. Adalet Bakanlığına tayini bir şekilde başarsam unvan değişikliğinde Psikolojik Danışman kadrosunu açarlar mı?

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