Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Kasım 2024 22:10
İdari yargı

İdari Yargılama kanununda tekemmül ettikten sonra en gec 6 ay içinde karar verilir hükmünun niteliği nedir ? Dava taraflarına tebliğ edilme süresi dahil midir? 6 ay olmasına 1 hafta var halen hakim önünde dosya

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