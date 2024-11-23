KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


23 Kasım 2024 22:53
Dış kaynak Jandarma Subay alımı
Sizce Dış kaynak Jandarma Subay alımı ne zaman gelir tahmini olan var mı

OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
24 Kasım 2024 00:05

Önceki seneler hangi aylarda gelmiş ona göre bir tahmin yürütülebilir .Şubattan sonra falan olabilir

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Dış kaynak Jandarma Subay alımı

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