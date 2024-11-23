Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Kasım 2024 23:08
%40 engel raporuyla "Erken Emeklilik" başvurum neden reddedildi?
Merhaba değerli arkadaşlarım, kronik rahatsızlıklarımdan ötürü öğretmenliğe başlamamın 23.senesinde sahip olduğun %42 engel raporuyla erken emeklilik başvurusunda bulundum fakat sgk tarafından reddedildi. Yönetmelikte %40 üzeri erken emeklilik hakkına sahip derken ( malulen değil, engel raporuyla erken emeklilik) benimki reddedildiği için ne yapmam gerekir?

SelisÖS
Aday Memur
23 Kasım 2024 23:14
Saglık Kurulu Raporu, Kurumumuz Saglık Kurulunca incelenmis Bilindigi üzere, 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin 7 ncı fıkrası, " .Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalısmaya baslamıs olup, çalısmaya baslamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmıs ve en az % 40 oranında özürlü olduklarını gösterir saglık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 oranında dogustan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmis ya da emekli kesenegi ödenmis olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaslılık aylıgı baglanır. Ancak çalısmaya basladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen saglık hizmet sunucularının saglık kurullarınca usülüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanagı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Saglık Kurulunca çalısma gücündeki kayıp oranının; a) % 50 ila % 59 arasında oldugu anlasılan sigortalılar, en az 5760, b) % 40 ila % 49 arasında oldugu anlasılan sigortalılar, en az 6480, gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmis olması kaydıyla, haklarında bu fıkra hükümleri uygulanır. ." hükmünü amirdir. Anılan Kanun hükmü dogrultusunda, Kurum Saglık Kurulunca incelenmis, 14/10/2024 tarihli ve 20240610463 sayılı Karar ile ". Maluliyet Tespiti Islemleri Yönetmeliginin Ek-1 Hastalık Listesinde belirlenen düzeyde çalısma gücünü kaybetmedigine ." karar verilmistir. Buna göre, adı geçene 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin 7 ncı fıkrası uyarınca aylık baglanmasına imkan bulunmamaktadır. Ancak, Karar'a yazılı itirazı halinde durumunun bir kez de Sosyal Sigorta Yüksek Saglık Kurulunda degerlendirilebilecegi hususunda, Bilgi edinilmesini arz ederim.
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