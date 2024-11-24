KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Kasım 2024 01:04
2024/2 Tercihleri atanma şansı?

Merhaba,20 yaşında düz lise mezunuyum.Şu anda üniversite okuyorum.KPSS-Ortaöğretimden 93.5 puan aldım.Merkezi atanmadan bu puanla atanabilir miyim?Hangi kurumları tercih etmeliyim ve hem okuyup hem çalışabilir miyim?

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