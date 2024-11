Sessiz Çığlıklar..

Yıllar evveldi.. İstanbulda çalıştığım sıralardı.. 20 li yaşların başlangıcı.. Ev ve iş arasında devam edip giden rutin bir hayatım vardı.. Birgün iş çıkışı bir sahafçıya uğradım.. Evet.. Kitap bakıyorum.. Eski bir sahafevi olduğunu anımsıyorum.. Veya eski eserlerin bulunduğu bir yerdi.. Tam hatırlayamıyorum.. Dikkatimi çeken,ilginç bulduğum kitapları seçiyor, bakıyor ve inceliyordum.. Ve sonraları buraya düzenli gitmeye başladım.. Her gittiğimde de mutlaka özellikle merak ettiğim konuları içeren kitapları alırdım.. Yine birgün bir kitaba denk geldim.. Biraz baktım,sayfalarını açtım ve göz gezdirdim.. Epeydir düşündüğüm ve zihnimi meşgul eden bir konu hakkında olduğunu anladım.. Yabancı bir yazara ait olan bu eseri almaya karar verdim.. Ve okudum.. Zamanla bu konuyu daha etraflıca incelemeye, derinlemesine anlamaya ve kavramaya çalıştığımı fark ettim.. İlgili tüm eserleri alıyor, okuyor ve düşünüyordum.. Yerli,yabancı bu konuda fikir ve düşüncesi olan her eseri tetkik ediyordum.. Anlamaya çalışıyordum.. Epey de kitap birikmişti.. Konu veya içeriğe değinmek istemiyorum.. Sadece milletlerin geçmişinde yer edinen,tarihi ve önemli bir mesele olduğunu söyleyebilirim.. Evet.. Şimdi düşünüyorum da acaba neden bu konuyu merak ettim ve araştırmak veya öğrenmek istedim.. Neden bu kadar yoğunlaştım.. Beni o sıralar bu alana yönlendiren ne idi.. Enteresan buluyorum.. Komplo teorisinde bulunmak da istemiyorum.. Ama daha bütüncül ve kapsayıcı düşündüğümde de kendimi alamıyorum.. Sanki o kültür ve tarih tarafıma tanıtılmak isteniyordu.. Bu hedeflenmişti gibi hissediyorum ve düşünüyorum.. Bir amaç ve gaye uğruna seçildiğimi ve o doğrultuda da özel bir programa ve eğitime tabi tutulduğumu düşünüyorum.. Aslında hayatımın salt o dönemi için konuşmak da yanlış olur kanaatindeyim.. Belki de çok önceden bütün bir hayatım buna endekslendi veya hazırlandı.. Bir plan ve seçilen bir kişi.. Evet.. Peki ya neden ben? Bana düşen bir rol mü var? Veya mesele ben değilim de bir başkası mı? Örneğin ben figüran o aktör mü? Yani asli unsur o mu? Esasen onun mu sahneye çıkması isteniyordu.. Yoksa o bir gizli görevli mi? Ah ah.. Düşünceler, aforizmalar.. Cevaplanmamış sorular.. Ve daha niceleri.. Biliyor musunuz? İnsan çoğu zaman hissettiklerinde yanılmaz veya az bir hata payı ile doğruyu bilir ve sezer.. Fakat düşünceler yanıltabilir.. Yanlışa sevk edebilir.. İşte burada insan, düşünceleri ile hislerini birbirine karıştırmaması gerekiyor.. İyi ayrım yapması gerekiyor.. Düşünce gibi görünen his,his gibi algılanan ise düşünce olabilir.. Dolayısıyla dikkatli olması gerekir.. Kendime dönecek olursam.. Şunu söyleyebilirim.. Bu yazdıklarımın düşünce mi yoksa bir çeşit his mi olduğunu bilemiyorum.. Düşünüyorum evet.. Ve düşünce gibi de duruyor.. Ama hissettiklerimi yazdığımı veya ifade ettiğimi de göz önünde bulunduruyorum.. Esasen düşüncelerin kaynağı da yine hisler değil midir? Yani düşünce, hissin, insan zihninde adeta ete kemiğe bürünmüş hali değil midir? Ayrı bir konu.. Evet.. Kısaca; düşünce gibi duran bu yazdıklarım esasen hissettiklerimdir ve ben hissettiklerimde yanılmadığımı düşünüyorum.. Daha doğrusu hissettiklerimin yanlış olmadığını yine hissediyorum.. Her durumda doğru olduğu sonucuna ulaşıyorum..

