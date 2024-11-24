Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Kasım 2024 02:58
Kılık kıyafet yönetmeliğinde hala eskisi duruyor, sakal traşı olmak zorunlu yazıyor, neden yenisi yo

neden yönetmeliği güncellemiyorlar ?


E.Kayı Han
Editor
24 Kasım 2024 04:10

Yönetmelik güncellendi sen yanlış yere bakmışsın.

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