Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


24 Kasım 2024 11:09
Tutkiyede çin mahallesi projesi

BYD nin tukiyeye yapması ardından ilk önce fabrika işçilerinin çince bilmeli demesi ardından da yer alan iddialar arasında çin den iki bin kusur işçi getirecek ve bunlar için çin mahallesi kuracak bir yerden sonra çinliler daha çok turkiye ye gelir mi siyasette söz sahibi olurlarmi

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