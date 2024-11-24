Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Kasım 2024 11:47
mazeret tayini
Annemin sağlık problemleri için mazeret tayinine başvurucam. Örnek sağlık raporu hakkında bilgisi olan varsa atabilir mi

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