KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Kasım 2024 13:11
KPSS ile ilgili sorular

merhaba arkadaşlar ilk defa KPSS girdim ve belki de benim gibi bilmeyen arkadaşlar vardır diye aklımdaki soruları sormak istiyorum. bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. 1) Merkezi atamalar ile atanırsak ve göreve başlayıp istifa vs durumu olursa puanımızı bir sonraki merkezi atamaya veya açıktan alımlarda kullanabilir miyiz? 2) Açıktan alımla atanıp istifa durumu olursa merkezi atamada puanımızı kullanabilir miyiz? 3) KPSS puanımızın yandığı durumlar neler?

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