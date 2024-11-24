merhaba arkadaşlar ilk defa KPSS girdim ve belki de benim gibi bilmeyen arkadaşlar vardır diye aklımdaki soruları sormak istiyorum. bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. 1) Merkezi atamalar ile atanırsak ve göreve başlayıp istifa vs durumu olursa puanımızı bir sonraki merkezi atamaya veya açıktan alımlarda kullanabilir miyiz? 2) Açıktan alımla atanıp istifa durumu olursa merkezi atamada puanımızı kullanabilir miyiz? 3) KPSS puanımızın yandığı durumlar neler?

merhaba arkadaşlar ilk defa KPSS girdim ve belki de benim gibi bilmeyen arkadaşlar vardır diye aklımdaki soruları sormak istiyorum. bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. 1) Merkezi atamalar ile atanırsak ve göreve başlayıp istifa vs durumu olursa puanımızı bir sonraki merkezi atamaya veya açıktan alımlarda kullanabilir miyiz? 2) Açıktan alımla atanıp istifa durumu olursa merkezi atamada puanımızı kullanabilir miyiz? 3) KPSS puanımızın yandığı durumlar neler?