Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


24 Kasım 2024 14:56
Asalet tasdiki

Bir belediyede zabıta memuru olarak çalışıyorum asalet tasdiki süresi en az 1 en çok 2yıl diye kanunda yazıyor birim amirleri nakil olamamanız açısından 2 yılda verilir tahmini diyorlar belediye başkanı şahıs üzerinden 1 yılı dolduranlara insiyatifiyle verebiliyor mu yoksa aynı tarihte başlayan bütün memurlara aynı zamanda mı vermesi gerekiyor

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