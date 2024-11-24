Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Kasım 2024 15:38
4b sözleşmeli personel merkezi atamayla geçiş yapabilirmi ceza almadan

Üniversitede çalışan 4b sözleşmeli personel merkezi atama ile geçiş yapabilirmi başka kuruma ceza almadan yardımcı olursanız sevinirim.

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