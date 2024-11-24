24 kasım da bitiyor ama uzman ve başöğretmenlik yok

Değerli Meslektaşlarım, öncelikle hepinizin öğretmenler gününü kutluyorum. Uzun zamandır buraya yazmadım ancak kariyer basamakları sürecinin hala başlatılmaması beni çok üzdü.

Dün sayın cumhurbaşkanı kariyer basamakları süreci 2025 itibarıyla başlatılacak dedi, ocak 2025 demedi. Yönetmeliğin dolayısıyla da kılavuzun geciktirilmesi, 24 Kasım?da bile müjde olarak duyurulmaması ocak 2025?te yetiştirilmeyeceği konusundaki kuşkularımızı ne yazık ki arttırdı.

Bu süreçte sendika başkanlarını da takip ediyorum. Muhalif geçinen bazı sendika başkanlarının bırakın konuyu gündeme getirmelerini TEK BİR TWİT BİLE ATMAMALARI dikkate değerdir. Bir twit bile atmadılar 300 bin öğretmen için. Neden? Öğretmenin yoksul kalması bunların işine mi geliyor acaba? Bu benim çok zoruma gitti. Bu yüzden pazartesi bizzat şube ve sendika başkanına ulaşmaya çalışıp neden twit bile atmadıklarını soracağım, alacağım cevabı çok merak ediyorum zira tatmin edici bir cevap vermezlerse, ki hiç zannetmiyorum, istifa edeceğim. Hepinize saygılar sunuyorum.