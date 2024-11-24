Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Kasım 2024 16:11
24 kasım da bitiyor ama uzman ve başöğretmenlik yok

Evet mevzunun suyu çıktı artık.

İnsanları oylamak ve kandırmak kimsenin hakkı değil.

Neden,

15 ocakta maaşını alanla hak edip te alamayan arasında ne fark var?

Buna maliye mi karar veriyor meb mi karar veriyor


er_kk_an
Aday Memur
24 Kasım 2024 16:14

Güzel tespitler. Yani bu kadar uzamasının mantıklı açıklaması mümkün tek bşrley


er_kk_an
Aday Memur
24 Kasım 2024 16:18

Güzel tespitler. Yani bu kadar uzamasının mantıklı açıklaması mümkün değil tek birşey hariç. O da maliye kaynaklı. Ne bakanlıktan ne sendikalardan bir tane açıklama yok bu kadar umursamazlık kabul edilemez


Salih3425
Aday Memur
24 Kasım 2024 16:23

Maliye kim ya 300bin öğretmenin var olan hakkını nasıl gasp edebiliyor.


uca
Daire Başkanı
24 Kasım 2024 16:42

... Yönetmelik... yok Yakında seçim yok


Salih3425
Aday Memur
24 Kasım 2024 16:58

Kanun aym tarafından iptal edildiği için ortaya bir boşluk cikti peki bundan faydalanmak yasal mi?


freef
Daire Başkanı
24 Kasım 2024 17:05

22 yıldır tüm Öğretmenler Günü'nde olduğu gibi hiçbir şey yok. Diploması bile şaibeli adamlar, öğretmene iyi bir şey düşünürler mi?


Seyyahh49
Aday Memur
24 Kasım 2024 17:15

Su ana kadar mesclis sureci beklenildi simdi yaklasik bir bucuk aydir top mebdeydi hicbir bahanesi kalmadi ve sonucu gordus olduk!! demekki sorun baska birsey sendikalar ozellikle suspus oldular.maliye ekonomi personel sebebi her ne olursa olsun bir sekilde bekleyen binlerce insana bir aciklama yapmalilar altini ciziyorum yetissin yetişmesine insanlara kimsenin boyle davranmaya hakki yok! 11 yildir mebte ben boyle bi kotü sürec gecirmemistim pazartesi sendikamdan istifa edicem hakkimizi savunmadilar hicbirsekilde!!


retorik
Aday Memur
24 Kasım 2024 18:01

Değerli meslektaşlarım,


retorik
Aday Memur
24 Kasım 2024 18:12

Değerli Meslektaşlarım, öncelikle hepinizin öğretmenler gününü kutluyorum. Uzun zamandır buraya yazmadım ancak kariyer basamakları sürecinin hala başlatılmaması beni çok üzdü.

Dün sayın cumhurbaşkanı kariyer basamakları süreci 2025 itibarıyla başlatılacak dedi, ocak 2025 demedi. Yönetmeliğin dolayısıyla da kılavuzun geciktirilmesi, 24 Kasım?da bile müjde olarak duyurulmaması ocak 2025?te yetiştirilmeyeceği konusundaki kuşkularımızı ne yazık ki arttırdı.

Bu süreçte sendika başkanlarını da takip ediyorum. Muhalif geçinen bazı sendika başkanlarının bırakın konuyu gündeme getirmelerini TEK BİR TWİT BİLE ATMAMALARI dikkate değerdir. Bir twit bile atmadılar 300 bin öğretmen için. Neden? Öğretmenin yoksul kalması bunların işine mi geliyor acaba? Bu benim çok zoruma gitti. Bu yüzden pazartesi bizzat şube ve sendika başkanına ulaşmaya çalışıp neden twit bile atmadıklarını soracağım, alacağım cevabı çok merak ediyorum zira tatmin edici bir cevap vermezlerse, ki hiç zannetmiyorum, istifa edeceğim. Hepinize saygılar sunuyorum.

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