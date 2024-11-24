Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Kasım 2024 16:18
Dilim raporu almak için sağlık raporu almak

Selamünaleyküm devrelerim bir araştırma hastanesi nden c dilimi almak için tek hekim raporu aldım sağlık daireye dilekçe yazdım c dilimi için (sevk değil kendim gittim) sorularım şu: 1)Dilekçe dikkat e alınır mı cevap ne gelir 2)Bu dilekçe mi iptal etmek istiyorum sarfinazar yazsam olur mu 3)Emniyet dilekçe me istinaden beni hastaneye sevk eder mi yoksa usul yanlışlığı var diyip iptal mi eder cevaplar için şimdiden teşekkür ederim


Srkan112
Aday Memur
24 Kasım 2024 20:54
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RedBull001
Memur
24 Kasım 2024 21:07

C diliminin bir faydası oluyor mu? El bileğimi kırmıştım, baş parmak tarafında kırık vardı alçıyla kaynadı ancak serçe parmağımın altında kalan kemik dağılmış ve kaynama ihtimali yok, ameliyatı da çok zor ve sorunlu bir ameliyat, riskine girme çok ağrın sızın olmazsa diye bahsetti doktor. Yani sol el bileğimde kırıkla yaşayacağım gündelik kullanımda sorun yaşamıyorum ancak ufak bir itiş kakış, hafif bir ağırlık kaldırma ya da ters dönme durumunda şiddetli ağrı yaşayabiliyorum. Bu c dilimine girer mi bilgisi olan arkadaşlar aydınlatabilir mi


iyiniyetliyorumcu
Genel Müdür
24 Kasım 2024 23:01

Baştan sona yanlışlarla dolu bir süreç

Muhtemelen sana C dilimi raporu veren doktor ya tanıdığın, ya arkadaş,akraban, yoksa hiç bir doktor böyle bir yanlışlığı yapmaz, doktor hakkında soruşturma bile açılır.Resmi yazıyla gitmediğin müddetçe dilim belirtir rapor verilmez.

EGM ye göndermen yanlış, muhtemelen onaylanmaz ve seni hastaneye sevkederler,dilekçeni sarfinazar yapmazlar diye düşünüyorum ve hatta hakkında soruşturma açma ihtimalleri bile var

Bu arada rahatsığın psikiyatrıksa hiç kurtuluşun olmaz

Kolay gelsin sana


Solotürk0123
Aday Memur
25 Kasım 2024 00:35
Verdiğin cevaplar için teşekkür ederim devrem bu arada doktor ne akrabam ne tanıdığım muhtemelen benim gibi o da bilgi eksikliklerinden kaynaklandı soruşturma açsınlar müdür olacak değilim ya çokta önemli değil hastalık psikiyatri degil iç hastalıklarından aldim ama kendi düşüncem usul eksikliği diyip olumsuz dönüş yaparlar bu süreci yanlış yönetmiş olabilirim kendi adıma öğreniyoruz ama dilekçe yazacağım sarfinazar bakalım hayırlısı artık.
iyiniyetliyorumcu, Dün

Baştan sona yanlışlarla dolu bir süreç

Muhtemelen sana C dilimi raporu veren doktor ya tanıdığın, ya arkadaş,akraban, yoksa hiç bir doktor böyle bir yanlışlığı yapmaz, doktor hakkında soruşturma bile açılır.Resmi yazıyla gitmediğin müddetçe dilim belirtir rapor verilmez.

EGM ye göndermen yanlış, muhtemelen onaylanmaz ve seni hastaneye sevkederler,dilekçeni sarfinazar yapmazlar diye düşünüyorum ve hatta hakkında soruşturma açma ihtimalleri bile var

Bu arada rahatsığın psikiyatrıksa hiç kurtuluşun olmaz

Kolay gelsin sana

Toplam 4 mesaj

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