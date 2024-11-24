Dilim raporu almak için sağlık raporu almak

Baştan sona yanlışlarla dolu bir süreç

Muhtemelen sana C dilimi raporu veren doktor ya tanıdığın, ya arkadaş,akraban, yoksa hiç bir doktor böyle bir yanlışlığı yapmaz, doktor hakkında soruşturma bile açılır.Resmi yazıyla gitmediğin müddetçe dilim belirtir rapor verilmez.

EGM ye göndermen yanlış, muhtemelen onaylanmaz ve seni hastaneye sevkederler,dilekçeni sarfinazar yapmazlar diye düşünüyorum ve hatta hakkında soruşturma açma ihtimalleri bile var

Bu arada rahatsığın psikiyatrıksa hiç kurtuluşun olmaz

Kolay gelsin sana