TEK HEKİM RAPORUYLA

Selamünaleyküm devrelerim bir araştırma hastanesi nden c dilimi almak için tek hekim raporu aldım sağlık daireye dilekçe yazdım c dilimi için (sevk değil kendim gittim) sorularım şu: 1)Dilekçe dikkat e alınır mı cevap ne gelir 2)Bu dilekçe mi iptal etmek istiyorum sarfinazar yazsam olur mu 3)Emniyet dilekçe me istinaden beni hastaneye sevk eder mi yoksa usul yanlışlığı var diyip iptal mi eder cevaplar için şimdiden teşekkür ederim

