Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Kasım 2024 16:18
TEK HEKİM RAPORUYLA
Selamünaleyküm devrelerim bir araştırma hastanesi nden c dilimi almak için tek hekim raporu aldım sağlık daireye dilekçe yazdım c dilimi için (sevk değil kendim gittim) sorularım şu: 1)Dilekçe dikkat e alınır mı cevap ne gelir 2)Bu dilekçe mi iptal etmek istiyorum sarfinazar yazsam olur mu 3)Emniyet dilekçe me istinaden beni hastaneye sevk eder mi yoksa usul yanlışlığı var diyip iptal mi eder cevaplar için şimdiden teşekkür ederim

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