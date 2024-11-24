Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Kasım 2024 16:30
Karakolda çalışmak.
Arkadaşlar bir çok polis memuru karakolda veya koruma büroda çalışmaktan korkuyor. Sizce neden?

Alayınızın
24 Kasım 2024 16:31

Korkak oldukları için kardeş, kendin söylemişsin

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