Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


24 Kasım 2024 17:45
Ozerk turk devletleri

Dünyada çok sayidsayıda ozerk turk devleti var bundan yıllar sonra kendilerini hala turk olarak görürlermi yoksa bir gormezlermi çünkü o topluma adapte olup kendi kulturlerinden zorla ve kendi istekleriyle vazgeciyirlar

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