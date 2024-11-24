KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Kasım 2024 17:48
memur biri öğretmen olarak atanırsa nasıl istifa edecek?

Merhaba düz memur olarak çalışan biri iyi sıralama yaptı öğretmen akademisini kazandı ama sonuçta öğretmen değil akademide başarılı olamazsa senden öğretmen olmaz diyorlar tekrar kpss ye hazırlanıyorsun bu iş nasıl olacak insan elindeki memurluktanda olacak bunun için mevzuat var mı bilgisi olan var mı bunun dışında akademiye girdiğinde istifa ettiğinde 1 yıl ceza alacakmıyız sonuçta ünvanla kazanılan bir meslek öğretmenlik ama akademide öğretmen sayılmıyoruz


brkklgs
Şef
24 Kasım 2024 18:21
öğretmenlik için değmez memurluğuna devam et hele polissen tüm gücünle mesleğine sarıl kıymetini bil
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