KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Kasım 2024 17:51
KPPS Birincisi Olmak.

selamunaleykum oncelikle. bugun aklima gelen bir seyi danismak istiyorum. benim unvanim muhendis ancak varsayalim ki ben kpps de lisans 1. si oldum , bu siralama ve puan ile alanimda atanmak disinda basvurabilecegim daha iyi bir kontenjan varmi acaba ? tesekkurler hayirli gunler


krekium
Aday Memur
24 Kasım 2024 18:34

DHMİ aim var


Karakunduz
Aday Memur
24 Kasım 2024 18:36
merkezi atama ile mi atama oluyor ve baska sartlari varmi
krekium, Dün

DHMİ aim var


cesxa
Memur
24 Kasım 2024 20:44

Önce 1.olda gerisi kolay


Karakunduz
Aday Memur
24 Kasım 2024 20:45
herhangi bir sey degistirmiyecekse 1.olmanin anlami kalmiyor ozmn. ayrica burda varsayim yapiyoruz
cesxa, Dün

Önce 1.olda gerisi kolay


RasitB
Şef
24 Kasım 2024 22:41

Merkezi alımla alınıyor ancak her atamada alım olacak diye bir şart yok. Çoğunlukla ilk iki atamada alım yapılıyor. Bazen o da olmuyor. Yaş şartı yok. Yds C seviye şartı var.

Karakunduz, Dün
merkezi atama ile mi atama oluyor ve baska sartlari varmi
Toplam 5 mesaj

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