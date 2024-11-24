KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Kasım 2024 17:51
kppss 1. olmak

selamunaleykum oncelikle. bugun aklima gelen bir seyi danismak istiyorum. benim unvanim muhendis ancak varsayalim ki ben kpps de lisans 1. si oldum , bu siralama ve puan ile alanimda atanmak disinda basvurabilecegim daha iyi bir kontenjan varmi acaba ? tesekkurler hayirli gunler


krekium
Aday Memur
24 Kasım 2024 18:34

DHMİ aim var


Karakunduz
Aday Memur
24 Kasım 2024 18:36
merkezi atama ile mi atama oluyor ve baska sartlari varmi
krekium, 32 dk. önce

DHMİ aim var

Toplam 2 mesaj

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