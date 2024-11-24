KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


24 Kasım 2024 17:59
Askerlik Sınıflandırması beklerken Pomem başvurusu

Askerlik tecilimi 21 kasımdan önce bozdurdum muayenemi oldum ve sınıflandırma bekliyorum. Askerlik yerim Ocak sonu belirli olacak diye biliyorum. Şuan POMEM'e başvurup kazanırsam askerlik sıkıntısı olur mu? Yardımcı olur musunuz

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