Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Kasım 2024 18:07
Kurumlar arası geçiş mantıklimi

Sizce gecmenin sebep ve sonuçları neler olabilir ?


98214713
24 Kasım 2024 18:07

Mantıklı


Alayınızın
24 Kasım 2024 18:10

Bizim için artısı, senin gibi bir gereksizden kurtulmuş oluruz


sanalgazi
Aday Memur
24 Kasım 2024 18:32

insan artığı senide haklisin

Alayınızın, 56 dk. önce

Bizim için artısı, senin gibi bir gereksizden kurtulmuş oluruz


Alayınızın
24 Kasım 2024 18:40

Ahaha şaka şaka. Umarım her şey gönlünce olur ve güzel bir hayat yaşarsın. Senin için dua edeceğim.

sanalgazi, 34 dk. önce

insan artığı senide haklisin

Toplam 4 mesaj

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