Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Kasım 2024 18:07
Kurumlar arası geçiş

Sizce gecmenin sebep ve sonuçları neler olabilir ?


98214713
24 Kasım 2024 18:07

Mantıklı


sanalgazi
Aday Memur
24 Kasım 2024 18:32

insan artığı senide haklisin


Alayınızın
Yasaklı
24 Kasım 2024 18:40

Ahaha şaka şaka. Umarım her şey gönlünce olur ve güzel bir hayat yaşarsın. Senin için dua edeceğim.

sanalgazi, Dün

insan artığı senide haklisin


memuraday-y
Şube Müdürü
24 Kasım 2024 21:27

Hangi kuruma geçmek istiyorsunuz peki ?


aspnetcore
Şef
24 Kasım 2024 22:05

her kurum emniyetten iyidir.


sanalgazi
Aday Memur
25 Kasım 2024 05:09

Belediye lere geçişte 10 binlik maaş düşüşü oluyor

Toplam 7 mesaj

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