Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Kasım 2024 18:17
Editör Adını Değiştirmeli

Bu Amerikan polis özentisi swat mıdır nedir ya adını değiştirmeli yada editörlükten alınmalı. Forumda sürekli bilinçli veya bilinçsiz Amerikan polis birminin reklamını yapıyor. Bari adını PÖH falan yapsaydın Amerikan ajanı.

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