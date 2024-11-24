disiplin soruşturma süresi

merhaba hernagi bir olayda ifade verip ifade verdigimiz şube üst amire bilgi vermesi gerekir bildigim kadarıyla bu sorumluluk onda yani bir suç varsa öğrenilmiş sayılır ve üst amir konuyla alakalı 2 yıl içinde soruşturma açmasaa ilerde açılırmı adli olarakta olayda bilgi sahibi sıfatındayım ilerki süreçte bu etki edermi yoksa olayla alakalı ifade verdigim günden itibaren soruşturma açılmalımıydı teşekkürler

merhaba hernagi bir olayda ifade verip ifade verdigimiz şube üst amire bilgi vermesi gerekir bildigim kadarıyla bu sorumluluk onda yani bir suç varsa öğrenilmiş sayılır ve üst amir konuyla alakalı 2 yıl içinde soruşturma açmasaa ilerde açılırmı adli olarakta olayda bilgi sahibi sıfatındayım ilerki süreçte bu etki edermi yoksa olayla alakalı ifade verdigim günden itibaren soruşturma açılmalımıydı teşekkürler