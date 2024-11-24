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Editörler : Lanet


24 Kasım 2024 18:47
EDİP Beyin Dilkatine! Ömk yönetmelik

Edip bey kariyer basamakları yönetmeliği ve klavuzu neden hala yayınlanmadı. Öğretmenlerin sesini duyurmanızı rica ediyoruz. Ne muhalefet nede sendikalardan en ufak ses çıkmıyor bu konu ile ilgili. Bu kadar öğretmen mağdur ediliyor. Sizden ricamız bu konu ile ilgili sesimizi duyurmanız ve bizleri bilgilendirmenizdir.

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