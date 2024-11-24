Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Kasım 2024 19:05
Öğretmen Görevlendirme

Merhaba hocalarım. Ben öğretmen olarak görev yapmaktayım. Eşim de yapılan son atamada sınıf öğretmeni olarak bir köy okuluna atandı. Fakat bu köy okulunda lojman var.Kış aylarında yollar kapanıyor. Ulaşım çok sıkıntılı. Lojmanda yaşamak için şartlar baya zor. Bu sebeplerden ötürü eşim için ilçe içi veya il merkezi için görevlendirme isteyebilir miyiz? Bu mazeretler görevlendirme için yeterli olur mu?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
24 Kasım 2024 19:17

Peki o okuldaki öğrenciler nasıl eğitim alacak ? Sonucta siz giderseniz gelecek olanda şartlar aynı

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