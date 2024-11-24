Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Kasım 2024 19:32
1+1 Sistemi ve Becayiş

1+1 sistemi ve becayiş hakkında bakanın yapmış olduğu en son açıklama çalışmaların sürdüğü. Çözüm üretileceği belirtilmiş. 1+1 sisteminin gelmesi gerekmektedir. Aile birliği sağlanacak adımlar atılmalıdır. Çocuklar annesiz babasız büyümemelidir.

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