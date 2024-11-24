Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Kasım 2024 20:09
Norm Üstü Resen Atama

Merhaba arkadaşlar. İlçede norm fazlasıydım. İlçe içinde ve il içinde branşımda açık yoktu. İlde düşük puanlıdan başlanarak resen atamalar yapıldı. Açık olmamasından dolayı ataması yapılamayan öğretmenlerin hepsini de açık norm bulunmayan okullara ?resen norm üstü? olarak atamışlar. Bu ne demek oluyor. Ben o okulun kadrosunda mıyım artık. Yoksa geçici olarak mı çalışacağım yine norm fazlası mıyım?


majesteleri7
Daire Başkanı
24 Kasım 2024 20:20

Yine norm fazlasısınız ama her sene nereye görevlendirileceğim mevzusu yok.o okulun norm fazlası öğretmenisiniz


Promete64
Aday Memur
24 Kasım 2024 20:25

Yani yine başka okula verilebileceğim ve seneye Kasım ayında beni resen atayabilecekler başka ilçeye öyle mi?

Okulda 40 puanlı öğretmen vardı beni atadıkları için acaba o mu norm fazlası olacak diye düşünmüştüm.

majesteleri7, 2 saat önce

Yine norm fazlasısınız ama her sene nereye görevlendirileceğim mevzusu yok.o okulun norm fazlası öğretmenisiniz

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