Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Kasım 2024 20:31
5434 tabi olup malulen emekli olan var mı?

merhabalar yüzde 51 engelli sağlık raporum var malulen emekli olmak istiyorum bu durumda olan varmı emekli olan veya düşünen. veya bilgisi olan arkadasim


Kronikadam35
Aday Memur
24 Kasım 2024 22:10
.

hakan8746
Memur
24 Kasım 2024 22:12
varmı arkadaşlar
Toplam 2 mesaj

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