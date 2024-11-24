5434 tabi olup malulen emekli olan varmi

merhabalar yüzde 51 engelli sağlık raporum var malulen emekli olmak istiyorum bu durumda olan varmı emekli olan veya düşünen. veya bilgisi olan arkadasim

merhabalar yüzde 51 engelli sağlık raporum var malulen emekli olmak istiyorum bu durumda olan varmı emekli olan veya düşünen. veya bilgisi olan arkadasim