Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Kasım 2024 21:35
İzmir?deki hastaneler
hemşire olarak İzmir'deki hangi hastaneyi önerirsiniz ?

Çok Yazılan Konular

2025 Ocak İller Arası AtamaEş durumuHizmet birleştirmede yıllık izinBecayiş ebeiller arasi tercih iptaliEş durumu iptal edilebilir mi ?Hemşirelikten tıbbi sekreterliğe geçiş yapmakDeprem sonrası eski çalıştığın yere geri dönüş tayiniOcak ayında mazeretin devam etiğine dair belge vermeyenlerRadyoloji teknikeri fazla saat çalışma

Sözlük

günaydın sözlük 1 Bacak sallama 3 ressamla evlenmek 1 su almak için kalkan kişiden su isteyen kişi 2 ahfeş 1 Reklamlardan siteyi kullanamamak 6 Bugün olanlar 5 Memurlar Net Sözlük Yazarlarının Ruh Halleri 3 Rujun dişe bulaşması 1 aybüke yalçın 1

Son Haberler

Göztepe'den tarihi dönüş: Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı!Tunceli Belediye Meclis Üyesi Birsen Orhan'a ev hapsiDiyarbakır'da otomobil kayalıklara çarptı: 3 ölü, 2 yaralıÇankırı'da D-100 kara yolunun İstanbul istikameti araç trafiğine kapatıldıHatay'da şiddetli rüzgar binaların çatılarını uçurdu

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi