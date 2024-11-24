Sağlık dilimi konusunda yardım

Hiçbir hizmet sınıfında çalışmaya imkan vermeyen ağır patolojik durumlar bu dilim

eklerinin, spinal kanalın ileri evre olan kötü huylu tümörleri, ileri evre olan diğer hastalıkları ve

(12) Kemiklerin, kasların, eklemlerin, bağların ve diğer destek dokuların, omurganın ve

düşük ayak ve ayağın ayak bileğinin diğer patolojileri, sinir, kas, kiriş ve kemik patolojileri.

ankiloz ya da cerrahi artrodez.

vertebralar ve diğer vertebralarda posttravmatik ya da nonspesifik romatizmal iltihap sonu

(10) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan; servikal

damarların ve sinirlerin anatomik, fonksiyonel ve diğer patolojileri, travmatik veya cerrahi

eklemindeki ve pelvisteki kemiklerin, eklemlerin, kasların, bağların ve diğer destek dokuların,

(9) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan; kalça

metabolik veya diğer nedenlere bağlı osteoporoz ve diğer kemik hastalıkları ve bunlara bağlı

(8) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan; hormonal,

c) Tıbbi veya cerrahi olarak tedavi edilmesine rağmen sekel bırakmış disk hernileri.

spinal kanala yapılmış, açık veya kapalı her türlü cerrahi müdahale.

sıkışmaları ile bu patolojilere yönelik cerrahi girişimler.

(7) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan;

kasların ve diğer dokuların içindeki yabancı cisimler.

(6) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, kemiklerin,

kayıpları, enfeksiyonları ve diğer patolojileri ile kas kasılmaları, kas fıtıkları ve benzeri, büyük

c) Tendonların, bağların ve kasların travmatik veya nontravmatik sekelleri, fonksiyon

a) Kemiklerin, kasların, bağların ve diğer destek dokuların hastalıkları, travmaları,

(5) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, üst ekstremite

d) Eklem faresi, eklem içi yabancı cisim, eklemlerin travmatik veya diğer nedenli

b) Spesifik veya nonspesifik romatizmal hastalıklar ve sekelleri.

(4) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, üst ekstremite

(3) Eklem protezi ile rehabilite edilmiş hastalık ve sakatlıklar.

sekelleri, cerrahi veya travmatik patolojileri ile bunların sekelleri.

c) Alt ekstremitenin anatomik, fonksiyonel, nörolojik ve vasküler patolojileri ile bunların

kapalı cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.

dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıkları, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya

b) Alt ekstremite eklemlerindeki kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek

a) Alt ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının anatomik veya fonksiyonel

(2) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, alt ekstremite

sekelleri, cerrahi veya travmatik patolojileri ile bunların sekelleri.

c) Üst ekstremitenin anatomik, fonksiyonel, nörolojik ve vasküler patolojileri ile bunların

kapalı cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.

dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıkları, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya

b) Üst ekstremite eklemlerindeki kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek

a) Üst ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının anatomik veya fonksiyonel

(1) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, üst ekstremite

rağmen; üst ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme

spinal kanalın ileri evre olmayan kötü huylu tümörleri, diğer hastalıkları ve bu nedenli

(21) Kemiklerin, kasların, bağların ve diğer destek dokuların, omurganın ve eklerinin,

iltihap sonu ankiloz ya da cerrahi artrodez.

b) Servikal vertebralar ve diğer vertebralarda posttravmatik ya da nonspesifik romatizmal

a) Üst veya alt taraf büyük eklemlerin, aseptik veya avasküler nekroz sekelleri, geniş

ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme, alt ekstremite için

metabolik veya diğer nedenlere bağlı osteoporoz ve diğer kemik hastalıkları ve bunlara bağlı

travmaları, açık veya artroskopik cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.

dokuların, damarların ve sinirlerin anatomik, fonksiyonel ve diğer hastalıkları, harabiyetleri,

omurgadaki ve pelvisteki eklemlerin, kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek

ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme, alt ekstremite için

hastalıkları, sekelleri, basınç ile ağrılı kalkaneus epinleri ve aşil kirişi kısalığı.

b) Ayağın eversiyon ve inversiyon hareketlerine engel olan kas, kiriş ve kemik

a) Düşük ayak ve ayağın,ayak bileğinin diğer patolojileri, sinir, kas, kiriş ve kemik

yükseklik açısının 10 dereceden daha az olması ile karakterize flask, spastik düz tabanlık.

navikulokuneiform eklemde açılanması, tarsal kemiklerde dejenerasyon olması ve kalkaneal

yan grafilerde talus, naviküler ve birinci metatarstan geçen düz çizginin talonaviküler veya

c) Tıbbi veya cerrahi olarak tedavi edilebilen disk hernileri.

spinal kanala yapılmış, açık veya kapalı her türlü cerrahi müdahale.

sinir sıkışmaları ile bu patolojilere yönelik cerrahi girişimler.

spondilitis, romatoid artrit ve diğer romatolojik hastalıklar.

bozmamış, beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren; ağrı ve

(12) Hareket, his ya da stabilite bozukluğu yapan tamamen iyileşmiş ya da aktivitesi

bozmayan kalıcı skapula gevşekliği ya da şekil bozukluğu, omuz ve pelvis asimetrisi, KllipelFeil sendromu, serebral paralizi ve benzeri.

sekelleri, cerrahi veya travmatik patolojileri ile bunların sekelleri.

c) Alt ekstremitenin anatomik, fonksiyonel, nörolojik ve vasküler patolojileri ile bunların

kapalı cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.

dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıkları, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya

b) Alt ekstremite eklemlerindeki kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek

a),Alt ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının anatomik veya fonksiyonel

(9) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, ayak ve alt

sekelleri, cerrahi veya travmatik patolojileri ile bunların sekelleri.

c) Üst ekstremitenin anatomik, fonksiyonel, nörolojik ve vasküler patolojileri ile bunların

kapalı cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.

dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıkları, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya

b) Üst ekstremite eklemlerindeki kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek

a) Üst ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının anatomik veya fonksiyonel

(8) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, el ve üst

kayıpları, enfeksiyonları ve diğer patolojileri ile kas kasılmaları, kas fıtıkları ve benzeri, büyük

b) Tendonların, bağların ve kasların travmatik veya nontravmatik sekelleri, fonksiyon

(Bu değerlerden daha fazla olan uzama veya kısalmalar D dilimi kapsamında değerlendirilir).

cm. ve daha uzun olanlarda 4 cm. (hariç) den 6 cm. (dahil) ye kadar uzama ya da kısalmalar

cm. den kısa olanlarda üst veya alt tarafta 3 cm. (hariç) den 5 cm. (dahil) ye kadar, boyu 170

kasların ve diğer dokuların içindeki yabancı cisimler.

(3) Omuz, dirsek, el bileği, kalça, diz, ayak bileği ve diğer eklemlerin hareketlerini

rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece ve gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış

çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozmamış olması, organ ve sistem

Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin; üst ekstremite için silah

b) Daha önce tümör tanısı almış olanlar ve mevcut durumu ile remisyonda olanlar.

iyi huylu tümörleri ve bu nedenli cerrahileri.

a) Kemiklerin, kasların ve diğer destek dokuların, omurganın ve eklerinin, spinal kanalın

(14) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan, büyük eklemlerin aseptik veya

patolojiler, travmalar, açık veya artroskopik cerrahiler ve bu patolojilerin sekelleri.

eklemindeki, omuzdaki, üst ve alt ekstremite eklemlerindeki anatomik veya fonksiyonel

nedenlere bağlı osteoporoz ve diğer kemik hastalıkları ve bunlara bağlı gelişen sekeller.

(12) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan; hormonal, metabolik veya diğer

kapalı cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.

fonksiyon bakımından yok hükmünde olması, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya

bağların, kasların ve destek dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıkları, harabiyetleri veya

bozmayan, ayaktaki ve alt ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının fonksiyonel

yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya kapalı cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.

sinirlerin hastalıkları, harabiyetleri veya fonksiyon bakımından yok hükmünde olması,

yok hükmünde olması, eklemlerin, bağların, kasların ve destek dokuların, damarların ve

veya sonradan (travmatik veya cerrahi) oluşan yokluğu, harabiyeti veya fonksiyon bakımından

birkaçında, bir veya daha fazla falanks, metakarpal ve karpal kemiklerin doğuştan (konjenital)

kullanma kabiliyetini bozmayan; başparmak haricindeki diğer parmaklardan biri veya

başparmak tam ve sağlam olmak şartıyla, kullanılmayan elin kavrama fonksiyonunu ve silah

(10) Kullanılan el ve el bileği, dirsek, omuz ve kol tam ve sağlam, kullanılmayan elde

açı 10 derece ise halluks valgus ya da halluks varus olarak kabul edilir).

b) Tekrarlayan çıkığa neden olan eklem gevşeklikleri.

bu nedenle yapılan açık veya kapalı cerrahi müdahaleler ve bu patolojilerin sekelleri.

c) Tıbbi veya cerrahi olarak tedavi edilebilen, sekelsiz iyileşmiş disk hernileri.

spinal kanala yapılmış her türlü cerrahi müdahale (açık veya kapalı).

artrodez (en çok 2 vertebrada).

vertebralarda, posttravmatik ya da nonspesifik, romatizmal iltihap sonu ankiloz ya da cerrahi

uzun süre ayakta durma ve yürüyüşte bel ve bacak ağrısı meydana getirmeyen, iyileşmiş, soliter

kifoz ve diğer omurga eğriliklerinin mevcudiyeti.

bozulduğu durumlar (gövde kayması) ve diğer omurga patolojileri ile skolyoz (10 derece üzeri),

(3) Yürüyüşü ve ayakta durmayı güçleştirmeyecek derecede olan bir ayağın diğerine

kadar (4 cm dahil) olan uzama ya da kısalmalar.

veya alt tarafta 3 cm. ye kadar (3 cm. dahil), boyu 170 cm. ve daha uzun olanlarda 4 cm. ye

kayıpları, enfeksiyonları ve diğer patolojileri ile kas kasılmaları, kas fıtıkları ve benzeri.

j) Tendonların, bağların veya kasların travmatik veya nontravmatik sekelleri, fonksiyon

i) Kemiklerin spesifik ya da nonspesifik romatizmal iltihap sekelleri.

ı) Üst ve alt ekstremitenin hafif şekil bozuklukları ve hastalıkları (cubitus varus, coxa

ile her türlü eklem cerrahisi.

h) Eklem faresi ve eklem içi yabancı cisim, eklemlerin fonksiyon ve şekil bozuklukları

ç) Kırık tespiti için kullanılan tespit malzemelerinin (plak-vida ve diğer) mevcudiyeti.

c) Eklem içine yapılan her türlü cerrahi girişim (artroskopik veya açık cerrahi).

b) İyileşme sürecini tamamlamamış ve tedavisi bitmemiş eklem içi olmayan kırıklar.

e) Fonksiyonel kısıtlılık yapmayan, klinik belirti vermeyen, sadece radyolojik olarak

d) Polidaktili, sindaktili için yapılan, anatomik ve fonksiyonel bozukluk yapmayacak,

b),Tanısal amaçla yapılan, herhangi bir cerrahi müdahale yapılmadığı kanıtlanan

maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.

sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyrini ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci

Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve

etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahitravmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç)

olarak kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını

altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, tedavisiz şekilde remisyonda olsa dahi sürekli

Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet uygulamasıyla veya ilaç tedavisiyle kontrol

Muhtemelen girmez ama yinede sen kontrol et hangi dilime girdiğini

Muhtemelen girmez ama yinede sen kontrol et hangi dilime girdiğini

9- ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ

A Dilimi

Ortopedi ve travmatoloji yönünden sağlam olacaktır.

Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet uygulamasıyla veya ilaç tedavisiyle kontrol

altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, tedavisiz şekilde remisyonda olsa dahi sürekli

olarak kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını

etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahitravmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç)

öğrenciliğe kabul edilmezler.

Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve

sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyrini ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci

maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.

B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.

Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereği aday mevcut sağlık

durumu ile değerlendirilir.

(1) Ortopedik yönden;

a),Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik

olmayan, sekelsiz iyileşmiş eklem dışı kırıklar sağlam kabul edilir.

b),Tanısal amaçla yapılan, herhangi bir cerrahi müdahale yapılmadığı kanıtlanan

artroskopik girişimler sağlam kabul edilir.

c),Anatomik ve fonksiyonel bütünlüğü bozmayan, komplikasyonsuz, 2cm?den (2cm

dahil) küçük olan, yumuşak dokuların içindeki (eklem hariç) yabancı cisimler sağlam kabul

edilir.

ç),Dokuların içindeki yabancı cisimlerin, anatomik ve fonksiyonel bütünlüğü

bozmayacak şekilde, başarılı cerrahi ile çıkarılmış halleri sağlam kabul edilir.

d) Polidaktili, sindaktili için yapılan, anatomik ve fonksiyonel bozukluk yapmayacak,

eşgal belirtmeyecek, başarılı cerrahi girişimler sağlam kabul edilir.

e) Fonksiyonel kısıtlılık yapmayan, klinik belirti vermeyen, sadece radyolojik olarak

saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek veya çift taraflı sakralizasyon, tek vertebrada

lumbalizasyon sağlam kabul edilir.

f) 0-10 derece arası (10 derece dahil) skolyoz sağlam kabul edilir.

g) Flexible pes planus sağlam kabul edilir.

B Dilimi

(1) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan;

a) Eklem içi kırıkların mevcudiyeti veya iyileşmiş halleri.

b) İyileşme sürecini tamamlamamış ve tedavisi bitmemiş eklem içi olmayan kırıklar.

c) Eklem içine yapılan her türlü cerrahi girişim (artroskopik veya açık cerrahi).

ç) Kırık tespiti için kullanılan tespit malzemelerinin (plak-vida ve diğer) mevcudiyeti.

d) Yumuşak dokuların içindeki 2cm?den büyük yabancı cisimler.

e) Kemiklerin içindeki yabancı cisimler.

f) Büyük eklemler için eklem çıkığı hikayesi.

g) Tekrarlayan eklem çıkıkları.

ğ) Eklem enfeksiyonlarına veya yanıklara sekonder sekeller, eklem yapışıklıkları.

h) Eklem faresi ve eklem içi yabancı cisim, eklemlerin fonksiyon ve şekil bozuklukları

ile her türlü eklem cerrahisi.

ı) Üst ve alt ekstremitenin hafif şekil bozuklukları ve hastalıkları (cubitus varus, coxa

valga, genu valgum, genu varum, tibial torsiyon ve benzeri).

i) Kemiklerin spesifik ya da nonspesifik romatizmal iltihap sekelleri.

j) Tendonların, bağların veya kasların travmatik veya nontravmatik sekelleri, fonksiyon

kayıpları, enfeksiyonları ve diğer patolojileri ile kas kasılmaları, kas fıtıkları ve benzeri.

(2) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan; boyu 170 cm. den kısa olanlarda üst

veya alt tarafta 3 cm. ye kadar (3 cm. dahil), boyu 170 cm. ve daha uzun olanlarda 4 cm. ye

kadar (4 cm dahil) olan uzama ya da kısalmalar.

(3) Yürüyüşü ve ayakta durmayı güçleştirmeyecek derecede olan bir ayağın diğerine

oranla 3cm (3cm dahil) küçük yada büyük olması.

(4) Omurgada yapısal anomali, rotasyon anomalisi varlığı veya omurga dengesinin

bozulduğu durumlar (gövde kayması) ve diğer omurga patolojileri ile skolyoz (10 derece üzeri),

kifoz ve diğer omurga eğriliklerinin mevcudiyeti.

(5) Hareket, his ve stabilite bozukluğu yapmayan, paravertebral kas spazmı göstermeyen,

uzun süre ayakta durma ve yürüyüşte bel ve bacak ağrısı meydana getirmeyen, iyileşmiş, soliter

veya multiple vertebra kırıkları.

(6) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan; servikal vertebralar dışındaki

vertebralarda, posttravmatik ya da nonspesifik, romatizmal iltihap sonu ankiloz ya da cerrahi

artrodez (en çok 2 vertebrada).

(7) Ayak veya elde polidaktili, sindaktili.

(8) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan;

a),Omurganın, omurga eklerinin (disklerin, bağların, destek dokuların, kasların,

sinirlerin) patolojileri, gevşeklikleri, boyun-göğüs-bel fıtıkları, disk patolojileri, sinir

sıkışmaları.

b) Omurgaya, omurganın eklerine (disklere, bağlara, destek dokulara, kaslara, sinirlere),

spinal kanala yapılmış her türlü cerrahi müdahale (açık veya kapalı).

c) Tıbbi veya cerrahi olarak tedavi edilebilen, sekelsiz iyileşmiş disk hernileri.

ç) Omurgadaki ve eklerindeki, spinal kanaldaki yabancı cisimler, yer kaplayan lezyonlar,

bu nedenle yapılan açık veya kapalı cerrahi müdahaleler ve bu patolojilerin sekelleri.

(9) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan;

a) Flexible olmayan düztabanlık.

b) Tekrarlayan çıkığa neden olan eklem gevşeklikleri.

c) Halluks valgus, halluks varus (halluks valgus/varus açısı 25 derece ve intermetatarsal

açı 10 derece ise halluks valgus ya da halluks varus olarak kabul edilir).

(10) Kullanılan el ve el bileği, dirsek, omuz ve kol tam ve sağlam, kullanılmayan elde

başparmak tam ve sağlam olmak şartıyla, kullanılmayan elin kavrama fonksiyonunu ve silah

kullanma kabiliyetini bozmayan; başparmak haricindeki diğer parmaklardan biri veya

birkaçında, bir veya daha fazla falanks, metakarpal ve karpal kemiklerin doğuştan (konjenital)

veya sonradan (travmatik veya cerrahi) oluşan yokluğu, harabiyeti veya fonksiyon bakımından

yok hükmünde olması, eklemlerin, bağların, kasların ve destek dokuların, damarların ve

sinirlerin hastalıkları, harabiyetleri veya fonksiyon bakımından yok hükmünde olması,

yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya kapalı cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.

(11) Merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını

bozmayan, ayaktaki ve alt ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının fonksiyonel

patolojileri, tedavi sonrası sekelleri, cerrahi veya travmatik ampütasyonları, eklemlerin,

bağların, kasların ve destek dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıkları, harabiyetleri veya

fonksiyon bakımından yok hükmünde olması, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya

kapalı cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.

(12) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan; hormonal, metabolik veya diğer

nedenlere bağlı osteoporoz ve diğer kemik hastalıkları ve bunlara bağlı gelişen sekeller.

(13) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan; omurgadaki, pelvisteki, kalça

eklemindeki, omuzdaki, üst ve alt ekstremite eklemlerindeki anatomik veya fonksiyonel

patolojiler, travmalar, açık veya artroskopik cerrahiler ve bu patolojilerin sekelleri.

(14) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan, büyük eklemlerin aseptik veya

avasküler nekroz sekelleri ve eklem yüzü harabiyeti.

(15) Ortopedik yönden;

a) Kemiklerin, kasların ve diğer destek dokuların, omurganın ve eklerinin, spinal kanalın

iyi huylu tümörleri ve bu nedenli cerrahileri.

b) Daha önce tümör tanısı almış olanlar ve mevcut durumu ile remisyonda olanlar.

C Dilimi

Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin; üst ekstremite için silah

kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme, alt ekstremite için merdiven-yokuş inip

çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozmamış olması, organ ve sistem

fonksiyonları açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece ve gündüz) çalışmaya engel

oluşturmaması gerekmektedir.

Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine

rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece ve gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış

olanların durumları D dilimi kapsamında değerlendirilir.

(1) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, alt

ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını

bozmayan;

a) Cubitus varus, coxa vara, coxa valga, genu valgum, genu varum, tibial torsiyon ve

benzeri.

b) Bacak ekseninin (spina ilaca anterior, patella ve ayağın ikinci parmağından geçen

eksenin) şekil bozuklukları.

(2) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren; büyük

eklemlerin habitüel çıkığı, yarım yapışıklığı, diğer hastalık sekelleri.

(3) Omuz, dirsek, el bileği, kalça, diz, ayak bileği ve diğer eklemlerin hareketlerini

etkilemiş fakat çalışma olanağı veren eklem faresi (korpora libera) ve yabancı cisimler.

(4) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, sekel

bırakmış kronik spesifik veya nonspesifik romatizmal hastalıklar.

(5) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren; kemiklerin,

kasların ve diğer dokuların içindeki yabancı cisimler.

(6) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren; boyu 170

cm. den kısa olanlarda üst veya alt tarafta 3 cm. (hariç) den 5 cm. (dahil) ye kadar, boyu 170

cm. ve daha uzun olanlarda 4 cm. (hariç) den 6 cm. (dahil) ye kadar uzama ya da kısalmalar

(Bu değerlerden daha fazla olan uzama veya kısalmalar D dilimi kapsamında değerlendirilir).

(7) Üst ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme, alt

ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını

bozmamış, beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren;

a) Kemik kırıkları sonucu meydana gelen fonksiyon kayıpları, sekeller ve şekil

bozuklukları.

b) Tendonların, bağların ve kasların travmatik veya nontravmatik sekelleri, fonksiyon

kayıpları, enfeksiyonları ve diğer patolojileri ile kas kasılmaları, kas fıtıkları ve benzeri, büyük

kaslardaki kronik kas iltihapları, miyozitis ossifikans.

(8) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, el ve üst

ekstremite için, silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını

bozmayan;

a) Üst ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının anatomik veya fonksiyonel

patolojileri, travmaları, tümörleri, enfeksiyonları, yanıkları, tedavi sonrası sekelleri, cerrahi

veya travmatik ampütasyonları.

b) Üst ekstremite eklemlerindeki kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek

dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıkları, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya

kapalı cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.

c) Üst ekstremitenin anatomik, fonksiyonel, nörolojik ve vasküler patolojileri ile bunların

sekelleri, cerrahi veya travmatik patolojileri ile bunların sekelleri.

(9) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, ayak ve alt

ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını

bozmayan;

a),Alt ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının anatomik veya fonksiyonel

patolojileri, travmaları, tümörleri, enfeksiyonları, yanıkları, tedavi sonrası sekelleri, cerrahi

veya travmatik ampütasyonları.

b) Alt ekstremite eklemlerindeki kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek

dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıkları, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya

kapalı cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.

c) Alt ekstremitenin anatomik, fonksiyonel, nörolojik ve vasküler patolojileri ile bunların

sekelleri, cerrahi veya travmatik patolojileri ile bunların sekelleri.

(10) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren; üst

ekstremitenin silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını

bozmayan kalıcı skapula gevşekliği ya da şekil bozukluğu, omuz ve pelvis asimetrisi, KllipelFeil sendromu, serebral paralizi ve benzeri.

(11) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren;

a) Omurganın görünüşünü bozacak derecede açı yapan, kompansatris açı gösteren eğrilik

ve şekil bozuklukları (skolyoz, kifoz, jibozite vb.).

b) İyileşmiş, soliter veya multipl vertebra kırıkları.

(12) Hareket, his ya da stabilite bozukluğu yapan tamamen iyileşmiş ya da aktivitesi

durmuş Mal de Pott.

(13) Üst ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme, alt

ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını

bozmamış, beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren; ağrı ve

stabilite bozukluğu yapan spondiloartritler, travmatik veya dejeneratif hastalıklar, ankilozan

spondilitis, romatoid artrit ve diğer romatolojik hastalıklar.

(14) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren;

a) Omurganın, omurga eklerinin (disklerin, bağların, destek dokuların, kasların,

sinirlerin) travmaları, patolojileri, gevşeklikleri, boyun-göğüs-bel fıtıkları, disk patolojileri,

sinir sıkışmaları ile bu patolojilere yönelik cerrahi girişimler.

b) Omurgaya, omurganın eklerine (disklere, bağlara, destek dokulara, kaslara, sinirlere),

spinal kanala yapılmış, açık veya kapalı her türlü cerrahi müdahale.

c) Tıbbi veya cerrahi olarak tedavi edilebilen disk hernileri.

(15) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, alt

ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını

bozmayan; ayağın basarken çekilen ön-arka grafilerinde talus ve kalkaneus arasında ayrılma,

yan grafilerde talus, naviküler ve birinci metatarstan geçen düz çizginin talonaviküler veya

navikulokuneiform eklemde açılanması, tarsal kemiklerde dejenerasyon olması ve kalkaneal

yükseklik açısının 10 dereceden daha az olması ile karakterize flask, spastik düz tabanlık.

(16) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, merdivenyokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozmayan; çukur tabanlık,

ayağın pençe (claw) şeklindeki şekil bozuklukları.

(17) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, merdivenyokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozmayan;

a) Düşük ayak ve ayağın,ayak bileğinin diğer patolojileri, sinir, kas, kiriş ve kemik

patolojileri.

b) Ayağın eversiyon ve inversiyon hareketlerine engel olan kas, kiriş ve kemik

hastalıkları, sekelleri, basınç ile ağrılı kalkaneus epinleri ve aşil kirişi kısalığı.

(18) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, üst

ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme, alt ekstremite için

merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozmayan;

omurgadaki ve pelvisteki eklemlerin, kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek

dokuların, damarların ve sinirlerin anatomik, fonksiyonel ve diğer hastalıkları, harabiyetleri,

travmaları, açık veya artroskopik cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.

(19) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren; hormonal,

metabolik veya diğer nedenlere bağlı osteoporoz ve diğer kemik hastalıkları ve bunlara bağlı

gelişen sekeller.

(20) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, üst

ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme, alt ekstremite için

merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozmayan;

a) Üst veya alt taraf büyük eklemlerin, aseptik veya avasküler nekroz sekelleri, geniş

eklem yüzü harabiyetleri.

b) Servikal vertebralar ve diğer vertebralarda posttravmatik ya da nonspesifik romatizmal

iltihap sonu ankiloz ya da cerrahi artrodez.

(21) Kemiklerin, kasların, bağların ve diğer destek dokuların, omurganın ve eklerinin,

spinal kanalın ileri evre olmayan kötü huylu tümörleri, diğer hastalıkları ve bu nedenli

cerrahileri.

D Dilimi

Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine

rağmen; üst ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme

fonksiyonları bozulmuş olanlar, alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme,

güç kullanabilme fonksiyonları bozulmuş olanlar ile genel vücut fonksiyonları açısından

Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece ve gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların

durumları bu dilim kapsamında değerlendirilir.

(1) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, üst ekstremite

için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozan;

a) Üst ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının anatomik veya fonksiyonel

patolojileri, travmaları, tümörleri, enfeksiyonları, yanıkları, tedavi sonrası sekelleri, cerrahi

veya travmatik ampütasyonları.

b) Üst ekstremite eklemlerindeki kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek

dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıkları, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya

kapalı cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.

c) Üst ekstremitenin anatomik, fonksiyonel, nörolojik ve vasküler patolojileri ile bunların

sekelleri, cerrahi veya travmatik patolojileri ile bunların sekelleri.

(2) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, alt ekstremite

için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozan;

a) Alt ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının anatomik veya fonksiyonel

patolojileri, travmaları, tümörleri, enfeksiyonları, yanıkları, tedavi sonrası sekelleri, cerrahi

veya travmatik ampütasyonları.

b) Alt ekstremite eklemlerindeki kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek

dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıkları, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya

kapalı cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.

c) Alt ekstremitenin anatomik, fonksiyonel, nörolojik ve vasküler patolojileri ile bunların

sekelleri, cerrahi veya travmatik patolojileri ile bunların sekelleri.

(3) Eklem protezi ile rehabilite edilmiş hastalık ve sakatlıklar.

(4) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, üst ekstremite

için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını, alt ekstremite

için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozan;

a) Eklem enfeksiyonları, eklem çıkıkları, eklem gevşeklikleri.

b) Spesifik veya nonspesifik romatizmal hastalıklar ve sekelleri.

c) Aseptik ve avasküler nekroz sekelleri.

ç) Travma ve cerrahi sekelleri.

d) Eklem faresi, eklem içi yabancı cisim, eklemlerin travmatik veya diğer nedenli

patolojileri.

(5) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, üst ekstremite

için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını, alt ekstremite

için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozan;

a) Kemiklerin, kasların, bağların ve diğer destek dokuların hastalıkları, travmaları,

cerrahileri ve tedavi sonrası sekelleri.

b) Kemik kırıkları sonucu meydana gelen fonksiyon kayıpları sekeller ve şekil

bozuklukları.

c) Tendonların, bağların ve kasların travmatik veya nontravmatik sekelleri, fonksiyon

kayıpları, enfeksiyonları ve diğer patolojileri ile kas kasılmaları, kas fıtıkları ve benzeri, büyük

kaslardaki kronik kas iltihapları, miyozitis ossifikans.

(6) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, kemiklerin,

kasların ve diğer dokuların içindeki yabancı cisimler.

(7) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan;

a) Omurganın, omurga eklerinin (disklerin, bağların, destek dokuların, kasların,

sinirlerin) ileri derecedeki şekil bozuklukları, travmaları, kırıkları, cerrahileri, diğer patolojileri,

gevşeklikleri, tedavi sonrası sekelleri, boyun-göğüs-bel fıtıkları, disk patolojileri, sinir

sıkışmaları ile bu patolojilere yönelik cerrahi girişimler.

b) Omurgaya, omurganın eklerine (disklere, bağlara, destek dokulara, kaslara, sinirlere),

spinal kanala yapılmış, açık veya kapalı her türlü cerrahi müdahale.

c) Tıbbi veya cerrahi olarak tedavi edilmesine rağmen sekel bırakmış disk hernileri.

(8) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan; hormonal,

metabolik veya diğer nedenlere bağlı osteoporoz ve diğer kemik hastalıkları ve bunlara bağlı

gelişen sekeller.

(9) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan; kalça

eklemindeki ve pelvisteki kemiklerin, eklemlerin, kasların, bağların ve diğer destek dokuların,

damarların ve sinirlerin anatomik, fonksiyonel ve diğer patolojileri, travmatik veya cerrahi

sekelleri.

(10) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan; servikal

vertebralar ve diğer vertebralarda posttravmatik ya da nonspesifik romatizmal iltihap sonu

ankiloz ya da cerrahi artrodez.

(11) Alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme

fonksiyonlarını bozan; düz tabanlık, çukur tabanlık, ayağın pençe şeklindeki şekil bozuklukları,

düşük ayak ve ayağın ayak bileğinin diğer patolojileri, sinir, kas, kiriş ve kemik patolojileri.

(12) Kemiklerin, kasların, eklemlerin, bağların ve diğer destek dokuların, omurganın ve

eklerinin, spinal kanalın ileri evre olan kötü huylu tümörleri, ileri evre olan diğer hastalıkları ve

cerrahileri.

E Dilimi

Hiçbir hizmet sınıfında çalışmaya imkan vermeyen ağır patolojik durumlar bu dilim

kapsamında değerlendirilir.