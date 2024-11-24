Sağlık dilimi konusunda yardım

Muhtemelen girmez ama yinede sen kontrol et hangi dilime girdiğini
9- ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
A Dilimi
Ortopedi ve travmatoloji yönünden sağlam olacaktır.
Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet uygulamasıyla veya ilaç tedavisiyle kontrol
altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, tedavisiz şekilde remisyonda olsa dahi sürekli
olarak kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını
etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahitravmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç)
öğrenciliğe kabul edilmezler.
Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve
sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyrini ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci
maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.
B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.
Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereği aday mevcut sağlık
durumu ile değerlendirilir.
(1) Ortopedik yönden;
a),Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik
olmayan, sekelsiz iyileşmiş eklem dışı kırıklar sağlam kabul edilir.
b),Tanısal amaçla yapılan, herhangi bir cerrahi müdahale yapılmadığı kanıtlanan
artroskopik girişimler sağlam kabul edilir.
c),Anatomik ve fonksiyonel bütünlüğü bozmayan, komplikasyonsuz, 2cm?den (2cm
dahil) küçük olan, yumuşak dokuların içindeki (eklem hariç) yabancı cisimler sağlam kabul
edilir.
ç),Dokuların içindeki yabancı cisimlerin, anatomik ve fonksiyonel bütünlüğü
bozmayacak şekilde, başarılı cerrahi ile çıkarılmış halleri sağlam kabul edilir.
d) Polidaktili, sindaktili için yapılan, anatomik ve fonksiyonel bozukluk yapmayacak,
eşgal belirtmeyecek, başarılı cerrahi girişimler sağlam kabul edilir.
e) Fonksiyonel kısıtlılık yapmayan, klinik belirti vermeyen, sadece radyolojik olarak
saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek veya çift taraflı sakralizasyon, tek vertebrada
lumbalizasyon sağlam kabul edilir.
f) 0-10 derece arası (10 derece dahil) skolyoz sağlam kabul edilir.
g) Flexible pes planus sağlam kabul edilir.
B Dilimi
(1) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan;
a) Eklem içi kırıkların mevcudiyeti veya iyileşmiş halleri.
b) İyileşme sürecini tamamlamamış ve tedavisi bitmemiş eklem içi olmayan kırıklar.
c) Eklem içine yapılan her türlü cerrahi girişim (artroskopik veya açık cerrahi).
ç) Kırık tespiti için kullanılan tespit malzemelerinin (plak-vida ve diğer) mevcudiyeti.
d) Yumuşak dokuların içindeki 2cm?den büyük yabancı cisimler.
e) Kemiklerin içindeki yabancı cisimler.
f) Büyük eklemler için eklem çıkığı hikayesi.
g) Tekrarlayan eklem çıkıkları.
ğ) Eklem enfeksiyonlarına veya yanıklara sekonder sekeller, eklem yapışıklıkları.
h) Eklem faresi ve eklem içi yabancı cisim, eklemlerin fonksiyon ve şekil bozuklukları
ile her türlü eklem cerrahisi.
ı) Üst ve alt ekstremitenin hafif şekil bozuklukları ve hastalıkları (cubitus varus, coxa
valga, genu valgum, genu varum, tibial torsiyon ve benzeri).
i) Kemiklerin spesifik ya da nonspesifik romatizmal iltihap sekelleri.
j) Tendonların, bağların veya kasların travmatik veya nontravmatik sekelleri, fonksiyon
kayıpları, enfeksiyonları ve diğer patolojileri ile kas kasılmaları, kas fıtıkları ve benzeri.
(2) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan; boyu 170 cm. den kısa olanlarda üst
veya alt tarafta 3 cm. ye kadar (3 cm. dahil), boyu 170 cm. ve daha uzun olanlarda 4 cm. ye
kadar (4 cm dahil) olan uzama ya da kısalmalar.
(3) Yürüyüşü ve ayakta durmayı güçleştirmeyecek derecede olan bir ayağın diğerine
oranla 3cm (3cm dahil) küçük yada büyük olması.
(4) Omurgada yapısal anomali, rotasyon anomalisi varlığı veya omurga dengesinin
bozulduğu durumlar (gövde kayması) ve diğer omurga patolojileri ile skolyoz (10 derece üzeri),
kifoz ve diğer omurga eğriliklerinin mevcudiyeti.
(5) Hareket, his ve stabilite bozukluğu yapmayan, paravertebral kas spazmı göstermeyen,
uzun süre ayakta durma ve yürüyüşte bel ve bacak ağrısı meydana getirmeyen, iyileşmiş, soliter
veya multiple vertebra kırıkları.
(6) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan; servikal vertebralar dışındaki
vertebralarda, posttravmatik ya da nonspesifik, romatizmal iltihap sonu ankiloz ya da cerrahi
artrodez (en çok 2 vertebrada).
(7) Ayak veya elde polidaktili, sindaktili.
(8) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan;
a),Omurganın, omurga eklerinin (disklerin, bağların, destek dokuların, kasların,
sinirlerin) patolojileri, gevşeklikleri, boyun-göğüs-bel fıtıkları, disk patolojileri, sinir
sıkışmaları.
b) Omurgaya, omurganın eklerine (disklere, bağlara, destek dokulara, kaslara, sinirlere),
spinal kanala yapılmış her türlü cerrahi müdahale (açık veya kapalı).
c) Tıbbi veya cerrahi olarak tedavi edilebilen, sekelsiz iyileşmiş disk hernileri.
ç) Omurgadaki ve eklerindeki, spinal kanaldaki yabancı cisimler, yer kaplayan lezyonlar,
bu nedenle yapılan açık veya kapalı cerrahi müdahaleler ve bu patolojilerin sekelleri.
(9) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan;
a) Flexible olmayan düztabanlık.
b) Tekrarlayan çıkığa neden olan eklem gevşeklikleri.
c) Halluks valgus, halluks varus (halluks valgus/varus açısı 25 derece ve intermetatarsal
açı 10 derece ise halluks valgus ya da halluks varus olarak kabul edilir).
(10) Kullanılan el ve el bileği, dirsek, omuz ve kol tam ve sağlam, kullanılmayan elde
başparmak tam ve sağlam olmak şartıyla, kullanılmayan elin kavrama fonksiyonunu ve silah
kullanma kabiliyetini bozmayan; başparmak haricindeki diğer parmaklardan biri veya
birkaçında, bir veya daha fazla falanks, metakarpal ve karpal kemiklerin doğuştan (konjenital)
veya sonradan (travmatik veya cerrahi) oluşan yokluğu, harabiyeti veya fonksiyon bakımından
yok hükmünde olması, eklemlerin, bağların, kasların ve destek dokuların, damarların ve
sinirlerin hastalıkları, harabiyetleri veya fonksiyon bakımından yok hükmünde olması,
yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya kapalı cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.
(11) Merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını
bozmayan, ayaktaki ve alt ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının fonksiyonel
patolojileri, tedavi sonrası sekelleri, cerrahi veya travmatik ampütasyonları, eklemlerin,
bağların, kasların ve destek dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıkları, harabiyetleri veya
fonksiyon bakımından yok hükmünde olması, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya
kapalı cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.
(12) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan; hormonal, metabolik veya diğer
nedenlere bağlı osteoporoz ve diğer kemik hastalıkları ve bunlara bağlı gelişen sekeller.
(13) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan; omurgadaki, pelvisteki, kalça
eklemindeki, omuzdaki, üst ve alt ekstremite eklemlerindeki anatomik veya fonksiyonel
patolojiler, travmalar, açık veya artroskopik cerrahiler ve bu patolojilerin sekelleri.
(14) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan, büyük eklemlerin aseptik veya
avasküler nekroz sekelleri ve eklem yüzü harabiyeti.
(15) Ortopedik yönden;
a) Kemiklerin, kasların ve diğer destek dokuların, omurganın ve eklerinin, spinal kanalın
iyi huylu tümörleri ve bu nedenli cerrahileri.
b) Daha önce tümör tanısı almış olanlar ve mevcut durumu ile remisyonda olanlar.
C Dilimi
Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin; üst ekstremite için silah
kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme, alt ekstremite için merdiven-yokuş inip
çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozmamış olması, organ ve sistem
fonksiyonları açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece ve gündüz) çalışmaya engel
oluşturmaması gerekmektedir.
Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine
rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece ve gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış
olanların durumları D dilimi kapsamında değerlendirilir.
(1) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, alt
ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını
bozmayan;
a) Cubitus varus, coxa vara, coxa valga, genu valgum, genu varum, tibial torsiyon ve
benzeri.
b) Bacak ekseninin (spina ilaca anterior, patella ve ayağın ikinci parmağından geçen
eksenin) şekil bozuklukları.
(2) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren; büyük
eklemlerin habitüel çıkığı, yarım yapışıklığı, diğer hastalık sekelleri.
(3) Omuz, dirsek, el bileği, kalça, diz, ayak bileği ve diğer eklemlerin hareketlerini
etkilemiş fakat çalışma olanağı veren eklem faresi (korpora libera) ve yabancı cisimler.
(4) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, sekel
bırakmış kronik spesifik veya nonspesifik romatizmal hastalıklar.
(5) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren; kemiklerin,
kasların ve diğer dokuların içindeki yabancı cisimler.
(6) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren; boyu 170
cm. den kısa olanlarda üst veya alt tarafta 3 cm. (hariç) den 5 cm. (dahil) ye kadar, boyu 170
cm. ve daha uzun olanlarda 4 cm. (hariç) den 6 cm. (dahil) ye kadar uzama ya da kısalmalar
(Bu değerlerden daha fazla olan uzama veya kısalmalar D dilimi kapsamında değerlendirilir).
(7) Üst ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme, alt
ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını
bozmamış, beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren;
a) Kemik kırıkları sonucu meydana gelen fonksiyon kayıpları, sekeller ve şekil
bozuklukları.
b) Tendonların, bağların ve kasların travmatik veya nontravmatik sekelleri, fonksiyon
kayıpları, enfeksiyonları ve diğer patolojileri ile kas kasılmaları, kas fıtıkları ve benzeri, büyük
kaslardaki kronik kas iltihapları, miyozitis ossifikans.
(8) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, el ve üst
ekstremite için, silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını
bozmayan;
a) Üst ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının anatomik veya fonksiyonel
patolojileri, travmaları, tümörleri, enfeksiyonları, yanıkları, tedavi sonrası sekelleri, cerrahi
veya travmatik ampütasyonları.
b) Üst ekstremite eklemlerindeki kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek
dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıkları, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya
kapalı cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.
c) Üst ekstremitenin anatomik, fonksiyonel, nörolojik ve vasküler patolojileri ile bunların
sekelleri, cerrahi veya travmatik patolojileri ile bunların sekelleri.
(9) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, ayak ve alt
ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını
bozmayan;
a),Alt ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının anatomik veya fonksiyonel
patolojileri, travmaları, tümörleri, enfeksiyonları, yanıkları, tedavi sonrası sekelleri, cerrahi
veya travmatik ampütasyonları.
b) Alt ekstremite eklemlerindeki kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek
dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıkları, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya
kapalı cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.
c) Alt ekstremitenin anatomik, fonksiyonel, nörolojik ve vasküler patolojileri ile bunların
sekelleri, cerrahi veya travmatik patolojileri ile bunların sekelleri.
(10) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren; üst
ekstremitenin silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını
bozmayan kalıcı skapula gevşekliği ya da şekil bozukluğu, omuz ve pelvis asimetrisi, KllipelFeil sendromu, serebral paralizi ve benzeri.
(11) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren;
a) Omurganın görünüşünü bozacak derecede açı yapan, kompansatris açı gösteren eğrilik
ve şekil bozuklukları (skolyoz, kifoz, jibozite vb.).
b) İyileşmiş, soliter veya multipl vertebra kırıkları.
(12) Hareket, his ya da stabilite bozukluğu yapan tamamen iyileşmiş ya da aktivitesi
durmuş Mal de Pott.
(13) Üst ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme, alt
ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını
bozmamış, beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren; ağrı ve
stabilite bozukluğu yapan spondiloartritler, travmatik veya dejeneratif hastalıklar, ankilozan
spondilitis, romatoid artrit ve diğer romatolojik hastalıklar.
(14) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren;
a) Omurganın, omurga eklerinin (disklerin, bağların, destek dokuların, kasların,
sinirlerin) travmaları, patolojileri, gevşeklikleri, boyun-göğüs-bel fıtıkları, disk patolojileri,
sinir sıkışmaları ile bu patolojilere yönelik cerrahi girişimler.
b) Omurgaya, omurganın eklerine (disklere, bağlara, destek dokulara, kaslara, sinirlere),
spinal kanala yapılmış, açık veya kapalı her türlü cerrahi müdahale.
c) Tıbbi veya cerrahi olarak tedavi edilebilen disk hernileri.
(15) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, alt
ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını
bozmayan; ayağın basarken çekilen ön-arka grafilerinde talus ve kalkaneus arasında ayrılma,
yan grafilerde talus, naviküler ve birinci metatarstan geçen düz çizginin talonaviküler veya
navikulokuneiform eklemde açılanması, tarsal kemiklerde dejenerasyon olması ve kalkaneal
yükseklik açısının 10 dereceden daha az olması ile karakterize flask, spastik düz tabanlık.
(16) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, merdivenyokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozmayan; çukur tabanlık,
ayağın pençe (claw) şeklindeki şekil bozuklukları.
(17) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, merdivenyokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozmayan;
a) Düşük ayak ve ayağın,ayak bileğinin diğer patolojileri, sinir, kas, kiriş ve kemik
patolojileri.
b) Ayağın eversiyon ve inversiyon hareketlerine engel olan kas, kiriş ve kemik
hastalıkları, sekelleri, basınç ile ağrılı kalkaneus epinleri ve aşil kirişi kısalığı.
(18) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, üst
ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme, alt ekstremite için
merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozmayan;
omurgadaki ve pelvisteki eklemlerin, kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek
dokuların, damarların ve sinirlerin anatomik, fonksiyonel ve diğer hastalıkları, harabiyetleri,
travmaları, açık veya artroskopik cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.
(19) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren; hormonal,
metabolik veya diğer nedenlere bağlı osteoporoz ve diğer kemik hastalıkları ve bunlara bağlı
gelişen sekeller.
(20) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, üst
ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme, alt ekstremite için
merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozmayan;
a) Üst veya alt taraf büyük eklemlerin, aseptik veya avasküler nekroz sekelleri, geniş
eklem yüzü harabiyetleri.
b) Servikal vertebralar ve diğer vertebralarda posttravmatik ya da nonspesifik romatizmal
iltihap sonu ankiloz ya da cerrahi artrodez.
(21) Kemiklerin, kasların, bağların ve diğer destek dokuların, omurganın ve eklerinin,
spinal kanalın ileri evre olmayan kötü huylu tümörleri, diğer hastalıkları ve bu nedenli
cerrahileri.
D Dilimi
Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine
rağmen; üst ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme
fonksiyonları bozulmuş olanlar, alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme,
güç kullanabilme fonksiyonları bozulmuş olanlar ile genel vücut fonksiyonları açısından
Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece ve gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların
durumları bu dilim kapsamında değerlendirilir.
(1) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, üst ekstremite
için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozan;
a) Üst ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının anatomik veya fonksiyonel
patolojileri, travmaları, tümörleri, enfeksiyonları, yanıkları, tedavi sonrası sekelleri, cerrahi
veya travmatik ampütasyonları.
b) Üst ekstremite eklemlerindeki kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek
dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıkları, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya
kapalı cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.
c) Üst ekstremitenin anatomik, fonksiyonel, nörolojik ve vasküler patolojileri ile bunların
sekelleri, cerrahi veya travmatik patolojileri ile bunların sekelleri.
(2) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, alt ekstremite
için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozan;
a) Alt ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının anatomik veya fonksiyonel
patolojileri, travmaları, tümörleri, enfeksiyonları, yanıkları, tedavi sonrası sekelleri, cerrahi
veya travmatik ampütasyonları.
b) Alt ekstremite eklemlerindeki kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek
dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıkları, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya
kapalı cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.
c) Alt ekstremitenin anatomik, fonksiyonel, nörolojik ve vasküler patolojileri ile bunların
sekelleri, cerrahi veya travmatik patolojileri ile bunların sekelleri.
(3) Eklem protezi ile rehabilite edilmiş hastalık ve sakatlıklar.
(4) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, üst ekstremite
için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını, alt ekstremite
için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozan;
a) Eklem enfeksiyonları, eklem çıkıkları, eklem gevşeklikleri.
b) Spesifik veya nonspesifik romatizmal hastalıklar ve sekelleri.
c) Aseptik ve avasküler nekroz sekelleri.
ç) Travma ve cerrahi sekelleri.
d) Eklem faresi, eklem içi yabancı cisim, eklemlerin travmatik veya diğer nedenli
patolojileri.
(5) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, üst ekstremite
için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını, alt ekstremite
için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozan;
a) Kemiklerin, kasların, bağların ve diğer destek dokuların hastalıkları, travmaları,
cerrahileri ve tedavi sonrası sekelleri.
b) Kemik kırıkları sonucu meydana gelen fonksiyon kayıpları sekeller ve şekil
bozuklukları.
c) Tendonların, bağların ve kasların travmatik veya nontravmatik sekelleri, fonksiyon
kayıpları, enfeksiyonları ve diğer patolojileri ile kas kasılmaları, kas fıtıkları ve benzeri, büyük
kaslardaki kronik kas iltihapları, miyozitis ossifikans.
(6) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, kemiklerin,
kasların ve diğer dokuların içindeki yabancı cisimler.
(7) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan;
a) Omurganın, omurga eklerinin (disklerin, bağların, destek dokuların, kasların,
sinirlerin) ileri derecedeki şekil bozuklukları, travmaları, kırıkları, cerrahileri, diğer patolojileri,
gevşeklikleri, tedavi sonrası sekelleri, boyun-göğüs-bel fıtıkları, disk patolojileri, sinir
sıkışmaları ile bu patolojilere yönelik cerrahi girişimler.
b) Omurgaya, omurganın eklerine (disklere, bağlara, destek dokulara, kaslara, sinirlere),
spinal kanala yapılmış, açık veya kapalı her türlü cerrahi müdahale.
c) Tıbbi veya cerrahi olarak tedavi edilmesine rağmen sekel bırakmış disk hernileri.
(8) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan; hormonal,
metabolik veya diğer nedenlere bağlı osteoporoz ve diğer kemik hastalıkları ve bunlara bağlı
gelişen sekeller.
(9) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan; kalça
eklemindeki ve pelvisteki kemiklerin, eklemlerin, kasların, bağların ve diğer destek dokuların,
damarların ve sinirlerin anatomik, fonksiyonel ve diğer patolojileri, travmatik veya cerrahi
sekelleri.
(10) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan; servikal
vertebralar ve diğer vertebralarda posttravmatik ya da nonspesifik romatizmal iltihap sonu
ankiloz ya da cerrahi artrodez.
(11) Alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme
fonksiyonlarını bozan; düz tabanlık, çukur tabanlık, ayağın pençe şeklindeki şekil bozuklukları,
düşük ayak ve ayağın ayak bileğinin diğer patolojileri, sinir, kas, kiriş ve kemik patolojileri.
(12) Kemiklerin, kasların, eklemlerin, bağların ve diğer destek dokuların, omurganın ve
eklerinin, spinal kanalın ileri evre olan kötü huylu tümörleri, ileri evre olan diğer hastalıkları ve
cerrahileri.
E Dilimi
Hiçbir hizmet sınıfında çalışmaya imkan vermeyen ağır patolojik durumlar bu dilim
kapsamında değerlendirilir.
Muhtemelen girmez ama yinede sen kontrol et hangi dilime girdiğini
9- ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
A Dilimi
Ortopedi ve travmatoloji yönünden sağlam olacaktır.
Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet uygulamasıyla veya ilaç tedavisiyle kontrol
altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, tedavisiz şekilde remisyonda olsa dahi sürekli
olarak kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını
etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahitravmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç)
öğrenciliğe kabul edilmezler.
Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve
sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyrini ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci
maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.
B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.
Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereği aday mevcut sağlık
durumu ile değerlendirilir.
(1) Ortopedik yönden;
a),Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik
olmayan, sekelsiz iyileşmiş eklem dışı kırıklar sağlam kabul edilir.
b),Tanısal amaçla yapılan, herhangi bir cerrahi müdahale yapılmadığı kanıtlanan
artroskopik girişimler sağlam kabul edilir.
c),Anatomik ve fonksiyonel bütünlüğü bozmayan, komplikasyonsuz, 2cm?den (2cm
dahil) küçük olan, yumuşak dokuların içindeki (eklem hariç) yabancı cisimler sağlam kabul
edilir.
ç),Dokuların içindeki yabancı cisimlerin, anatomik ve fonksiyonel bütünlüğü
bozmayacak şekilde, başarılı cerrahi ile çıkarılmış halleri sağlam kabul edilir.
d) Polidaktili, sindaktili için yapılan, anatomik ve fonksiyonel bozukluk yapmayacak,
eşgal belirtmeyecek, başarılı cerrahi girişimler sağlam kabul edilir.
e) Fonksiyonel kısıtlılık yapmayan, klinik belirti vermeyen, sadece radyolojik olarak
saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek veya çift taraflı sakralizasyon, tek vertebrada
lumbalizasyon sağlam kabul edilir.
f) 0-10 derece arası (10 derece dahil) skolyoz sağlam kabul edilir.
g) Flexible pes planus sağlam kabul edilir.
B Dilimi
(1) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan;
a) Eklem içi kırıkların mevcudiyeti veya iyileşmiş halleri.
b) İyileşme sürecini tamamlamamış ve tedavisi bitmemiş eklem içi olmayan kırıklar.
c) Eklem içine yapılan her türlü cerrahi girişim (artroskopik veya açık cerrahi).
ç) Kırık tespiti için kullanılan tespit malzemelerinin (plak-vida ve diğer) mevcudiyeti.
d) Yumuşak dokuların içindeki 2cm?den büyük yabancı cisimler.
e) Kemiklerin içindeki yabancı cisimler.
f) Büyük eklemler için eklem çıkığı hikayesi.
g) Tekrarlayan eklem çıkıkları.
ğ) Eklem enfeksiyonlarına veya yanıklara sekonder sekeller, eklem yapışıklıkları.
h) Eklem faresi ve eklem içi yabancı cisim, eklemlerin fonksiyon ve şekil bozuklukları
ile her türlü eklem cerrahisi.
ı) Üst ve alt ekstremitenin hafif şekil bozuklukları ve hastalıkları (cubitus varus, coxa
valga, genu valgum, genu varum, tibial torsiyon ve benzeri).
i) Kemiklerin spesifik ya da nonspesifik romatizmal iltihap sekelleri.
j) Tendonların, bağların veya kasların travmatik veya nontravmatik sekelleri, fonksiyon
kayıpları, enfeksiyonları ve diğer patolojileri ile kas kasılmaları, kas fıtıkları ve benzeri.
(2) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan; boyu 170 cm. den kısa olanlarda üst
veya alt tarafta 3 cm. ye kadar (3 cm. dahil), boyu 170 cm. ve daha uzun olanlarda 4 cm. ye
kadar (4 cm dahil) olan uzama ya da kısalmalar.
(3) Yürüyüşü ve ayakta durmayı güçleştirmeyecek derecede olan bir ayağın diğerine
oranla 3cm (3cm dahil) küçük yada büyük olması.
(4) Omurgada yapısal anomali, rotasyon anomalisi varlığı veya omurga dengesinin
bozulduğu durumlar (gövde kayması) ve diğer omurga patolojileri ile skolyoz (10 derece üzeri),
kifoz ve diğer omurga eğriliklerinin mevcudiyeti.
(5) Hareket, his ve stabilite bozukluğu yapmayan, paravertebral kas spazmı göstermeyen,
uzun süre ayakta durma ve yürüyüşte bel ve bacak ağrısı meydana getirmeyen, iyileşmiş, soliter
veya multiple vertebra kırıkları.
(6) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan; servikal vertebralar dışındaki
vertebralarda, posttravmatik ya da nonspesifik, romatizmal iltihap sonu ankiloz ya da cerrahi
artrodez (en çok 2 vertebrada).
(7) Ayak veya elde polidaktili, sindaktili.
(8) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan;
a),Omurganın, omurga eklerinin (disklerin, bağların, destek dokuların, kasların,
sinirlerin) patolojileri, gevşeklikleri, boyun-göğüs-bel fıtıkları, disk patolojileri, sinir
sıkışmaları.
b) Omurgaya, omurganın eklerine (disklere, bağlara, destek dokulara, kaslara, sinirlere),
spinal kanala yapılmış her türlü cerrahi müdahale (açık veya kapalı).
c) Tıbbi veya cerrahi olarak tedavi edilebilen, sekelsiz iyileşmiş disk hernileri.
ç) Omurgadaki ve eklerindeki, spinal kanaldaki yabancı cisimler, yer kaplayan lezyonlar,
bu nedenle yapılan açık veya kapalı cerrahi müdahaleler ve bu patolojilerin sekelleri.
(9) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan;
a) Flexible olmayan düztabanlık.
b) Tekrarlayan çıkığa neden olan eklem gevşeklikleri.
c) Halluks valgus, halluks varus (halluks valgus/varus açısı 25 derece ve intermetatarsal
açı 10 derece ise halluks valgus ya da halluks varus olarak kabul edilir).
(10) Kullanılan el ve el bileği, dirsek, omuz ve kol tam ve sağlam, kullanılmayan elde
başparmak tam ve sağlam olmak şartıyla, kullanılmayan elin kavrama fonksiyonunu ve silah
kullanma kabiliyetini bozmayan; başparmak haricindeki diğer parmaklardan biri veya
birkaçında, bir veya daha fazla falanks, metakarpal ve karpal kemiklerin doğuştan (konjenital)
veya sonradan (travmatik veya cerrahi) oluşan yokluğu, harabiyeti veya fonksiyon bakımından
yok hükmünde olması, eklemlerin, bağların, kasların ve destek dokuların, damarların ve
sinirlerin hastalıkları, harabiyetleri veya fonksiyon bakımından yok hükmünde olması,
yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya kapalı cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.
(11) Merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını
bozmayan, ayaktaki ve alt ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının fonksiyonel
patolojileri, tedavi sonrası sekelleri, cerrahi veya travmatik ampütasyonları, eklemlerin,
bağların, kasların ve destek dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıkları, harabiyetleri veya
fonksiyon bakımından yok hükmünde olması, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya
kapalı cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.
(12) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan; hormonal, metabolik veya diğer
nedenlere bağlı osteoporoz ve diğer kemik hastalıkları ve bunlara bağlı gelişen sekeller.
(13) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan; omurgadaki, pelvisteki, kalça
eklemindeki, omuzdaki, üst ve alt ekstremite eklemlerindeki anatomik veya fonksiyonel
patolojiler, travmalar, açık veya artroskopik cerrahiler ve bu patolojilerin sekelleri.
(14) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan, büyük eklemlerin aseptik veya
avasküler nekroz sekelleri ve eklem yüzü harabiyeti.
(15) Ortopedik yönden;
a) Kemiklerin, kasların ve diğer destek dokuların, omurganın ve eklerinin, spinal kanalın
iyi huylu tümörleri ve bu nedenli cerrahileri.
b) Daha önce tümör tanısı almış olanlar ve mevcut durumu ile remisyonda olanlar.
C Dilimi
Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin; üst ekstremite için silah
kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme, alt ekstremite için merdiven-yokuş inip
çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozmamış olması, organ ve sistem
fonksiyonları açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece ve gündüz) çalışmaya engel
oluşturmaması gerekmektedir.
Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine
rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece ve gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış
olanların durumları D dilimi kapsamında değerlendirilir.
(1) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, alt
ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını
bozmayan;
a) Cubitus varus, coxa vara, coxa valga, genu valgum, genu varum, tibial torsiyon ve
benzeri.
b) Bacak ekseninin (spina ilaca anterior, patella ve ayağın ikinci parmağından geçen
eksenin) şekil bozuklukları.
(2) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren; büyük
eklemlerin habitüel çıkığı, yarım yapışıklığı, diğer hastalık sekelleri.
(3) Omuz, dirsek, el bileği, kalça, diz, ayak bileği ve diğer eklemlerin hareketlerini
etkilemiş fakat çalışma olanağı veren eklem faresi (korpora libera) ve yabancı cisimler.
(4) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, sekel
bırakmış kronik spesifik veya nonspesifik romatizmal hastalıklar.
(5) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren; kemiklerin,
kasların ve diğer dokuların içindeki yabancı cisimler.
(6) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren; boyu 170
cm. den kısa olanlarda üst veya alt tarafta 3 cm. (hariç) den 5 cm. (dahil) ye kadar, boyu 170
cm. ve daha uzun olanlarda 4 cm. (hariç) den 6 cm. (dahil) ye kadar uzama ya da kısalmalar
(Bu değerlerden daha fazla olan uzama veya kısalmalar D dilimi kapsamında değerlendirilir).
(7) Üst ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme, alt
ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını
bozmamış, beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren;
a) Kemik kırıkları sonucu meydana gelen fonksiyon kayıpları, sekeller ve şekil
bozuklukları.
b) Tendonların, bağların ve kasların travmatik veya nontravmatik sekelleri, fonksiyon
kayıpları, enfeksiyonları ve diğer patolojileri ile kas kasılmaları, kas fıtıkları ve benzeri, büyük
kaslardaki kronik kas iltihapları, miyozitis ossifikans.
(8) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, el ve üst
ekstremite için, silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını
bozmayan;
a) Üst ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının anatomik veya fonksiyonel
patolojileri, travmaları, tümörleri, enfeksiyonları, yanıkları, tedavi sonrası sekelleri, cerrahi
veya travmatik ampütasyonları.
b) Üst ekstremite eklemlerindeki kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek
dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıkları, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya
kapalı cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.
c) Üst ekstremitenin anatomik, fonksiyonel, nörolojik ve vasküler patolojileri ile bunların
sekelleri, cerrahi veya travmatik patolojileri ile bunların sekelleri.
(9) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, ayak ve alt
ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını
bozmayan;
a),Alt ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının anatomik veya fonksiyonel
patolojileri, travmaları, tümörleri, enfeksiyonları, yanıkları, tedavi sonrası sekelleri, cerrahi
veya travmatik ampütasyonları.
b) Alt ekstremite eklemlerindeki kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek
dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıkları, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya
kapalı cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.
c) Alt ekstremitenin anatomik, fonksiyonel, nörolojik ve vasküler patolojileri ile bunların
sekelleri, cerrahi veya travmatik patolojileri ile bunların sekelleri.
(10) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren; üst
ekstremitenin silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını
bozmayan kalıcı skapula gevşekliği ya da şekil bozukluğu, omuz ve pelvis asimetrisi, KllipelFeil sendromu, serebral paralizi ve benzeri.
(11) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren;
a) Omurganın görünüşünü bozacak derecede açı yapan, kompansatris açı gösteren eğrilik
ve şekil bozuklukları (skolyoz, kifoz, jibozite vb.).
b) İyileşmiş, soliter veya multipl vertebra kırıkları.
(12) Hareket, his ya da stabilite bozukluğu yapan tamamen iyileşmiş ya da aktivitesi
durmuş Mal de Pott.
(13) Üst ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme, alt
ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını
bozmamış, beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren; ağrı ve
stabilite bozukluğu yapan spondiloartritler, travmatik veya dejeneratif hastalıklar, ankilozan
spondilitis, romatoid artrit ve diğer romatolojik hastalıklar.
(14) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren;
a) Omurganın, omurga eklerinin (disklerin, bağların, destek dokuların, kasların,
sinirlerin) travmaları, patolojileri, gevşeklikleri, boyun-göğüs-bel fıtıkları, disk patolojileri,
sinir sıkışmaları ile bu patolojilere yönelik cerrahi girişimler.
b) Omurgaya, omurganın eklerine (disklere, bağlara, destek dokulara, kaslara, sinirlere),
spinal kanala yapılmış, açık veya kapalı her türlü cerrahi müdahale.
c) Tıbbi veya cerrahi olarak tedavi edilebilen disk hernileri.
(15) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, alt
ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını
bozmayan; ayağın basarken çekilen ön-arka grafilerinde talus ve kalkaneus arasında ayrılma,
yan grafilerde talus, naviküler ve birinci metatarstan geçen düz çizginin talonaviküler veya
navikulokuneiform eklemde açılanması, tarsal kemiklerde dejenerasyon olması ve kalkaneal
yükseklik açısının 10 dereceden daha az olması ile karakterize flask, spastik düz tabanlık.
(16) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, merdivenyokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozmayan; çukur tabanlık,
ayağın pençe (claw) şeklindeki şekil bozuklukları.
(17) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, merdivenyokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozmayan;
a) Düşük ayak ve ayağın,ayak bileğinin diğer patolojileri, sinir, kas, kiriş ve kemik
patolojileri.
b) Ayağın eversiyon ve inversiyon hareketlerine engel olan kas, kiriş ve kemik
hastalıkları, sekelleri, basınç ile ağrılı kalkaneus epinleri ve aşil kirişi kısalığı.
(18) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, üst
ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme, alt ekstremite için
merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozmayan;
omurgadaki ve pelvisteki eklemlerin, kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek
dokuların, damarların ve sinirlerin anatomik, fonksiyonel ve diğer hastalıkları, harabiyetleri,
travmaları, açık veya artroskopik cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.
(19) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren; hormonal,
metabolik veya diğer nedenlere bağlı osteoporoz ve diğer kemik hastalıkları ve bunlara bağlı
gelişen sekeller.
(20) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, üst
ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme, alt ekstremite için
merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozmayan;
a) Üst veya alt taraf büyük eklemlerin, aseptik veya avasküler nekroz sekelleri, geniş
eklem yüzü harabiyetleri.
b) Servikal vertebralar ve diğer vertebralarda posttravmatik ya da nonspesifik romatizmal
iltihap sonu ankiloz ya da cerrahi artrodez.
(21) Kemiklerin, kasların, bağların ve diğer destek dokuların, omurganın ve eklerinin,
spinal kanalın ileri evre olmayan kötü huylu tümörleri, diğer hastalıkları ve bu nedenli
cerrahileri.
D Dilimi
Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine
rağmen; üst ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme
fonksiyonları bozulmuş olanlar, alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme,
güç kullanabilme fonksiyonları bozulmuş olanlar ile genel vücut fonksiyonları açısından
Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece ve gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların
durumları bu dilim kapsamında değerlendirilir.
(1) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, üst ekstremite
için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozan;
a) Üst ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının anatomik veya fonksiyonel
patolojileri, travmaları, tümörleri, enfeksiyonları, yanıkları, tedavi sonrası sekelleri, cerrahi
veya travmatik ampütasyonları.
b) Üst ekstremite eklemlerindeki kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek
dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıkları, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya
kapalı cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.
c) Üst ekstremitenin anatomik, fonksiyonel, nörolojik ve vasküler patolojileri ile bunların
sekelleri, cerrahi veya travmatik patolojileri ile bunların sekelleri.
(2) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, alt ekstremite
için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozan;
a) Alt ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının anatomik veya fonksiyonel
patolojileri, travmaları, tümörleri, enfeksiyonları, yanıkları, tedavi sonrası sekelleri, cerrahi
veya travmatik ampütasyonları.
b) Alt ekstremite eklemlerindeki kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek
dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıkları, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya
kapalı cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.
c) Alt ekstremitenin anatomik, fonksiyonel, nörolojik ve vasküler patolojileri ile bunların
sekelleri, cerrahi veya travmatik patolojileri ile bunların sekelleri.
(3) Eklem protezi ile rehabilite edilmiş hastalık ve sakatlıklar.
(4) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, üst ekstremite
için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını, alt ekstremite
için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozan;
a) Eklem enfeksiyonları, eklem çıkıkları, eklem gevşeklikleri.
b) Spesifik veya nonspesifik romatizmal hastalıklar ve sekelleri.
c) Aseptik ve avasküler nekroz sekelleri.
ç) Travma ve cerrahi sekelleri.
d) Eklem faresi, eklem içi yabancı cisim, eklemlerin travmatik veya diğer nedenli
patolojileri.
(5) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, üst ekstremite
için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını, alt ekstremite
için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozan;
a) Kemiklerin, kasların, bağların ve diğer destek dokuların hastalıkları, travmaları,
cerrahileri ve tedavi sonrası sekelleri.
b) Kemik kırıkları sonucu meydana gelen fonksiyon kayıpları sekeller ve şekil
bozuklukları.
c) Tendonların, bağların ve kasların travmatik veya nontravmatik sekelleri, fonksiyon
kayıpları, enfeksiyonları ve diğer patolojileri ile kas kasılmaları, kas fıtıkları ve benzeri, büyük
kaslardaki kronik kas iltihapları, miyozitis ossifikans.
(6) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, kemiklerin,
kasların ve diğer dokuların içindeki yabancı cisimler.
(7) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan;
a) Omurganın, omurga eklerinin (disklerin, bağların, destek dokuların, kasların,
sinirlerin) ileri derecedeki şekil bozuklukları, travmaları, kırıkları, cerrahileri, diğer patolojileri,
gevşeklikleri, tedavi sonrası sekelleri, boyun-göğüs-bel fıtıkları, disk patolojileri, sinir
sıkışmaları ile bu patolojilere yönelik cerrahi girişimler.
b) Omurgaya, omurganın eklerine (disklere, bağlara, destek dokulara, kaslara, sinirlere),
spinal kanala yapılmış, açık veya kapalı her türlü cerrahi müdahale.
c) Tıbbi veya cerrahi olarak tedavi edilmesine rağmen sekel bırakmış disk hernileri.
(8) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan; hormonal,
metabolik veya diğer nedenlere bağlı osteoporoz ve diğer kemik hastalıkları ve bunlara bağlı
gelişen sekeller.
(9) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan; kalça
eklemindeki ve pelvisteki kemiklerin, eklemlerin, kasların, bağların ve diğer destek dokuların,
damarların ve sinirlerin anatomik, fonksiyonel ve diğer patolojileri, travmatik veya cerrahi
sekelleri.
(10) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan; servikal
vertebralar ve diğer vertebralarda posttravmatik ya da nonspesifik romatizmal iltihap sonu
ankiloz ya da cerrahi artrodez.
(11) Alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme
fonksiyonlarını bozan; düz tabanlık, çukur tabanlık, ayağın pençe şeklindeki şekil bozuklukları,
düşük ayak ve ayağın ayak bileğinin diğer patolojileri, sinir, kas, kiriş ve kemik patolojileri.
(12) Kemiklerin, kasların, eklemlerin, bağların ve diğer destek dokuların, omurganın ve
eklerinin, spinal kanalın ileri evre olan kötü huylu tümörleri, ileri evre olan diğer hastalıkları ve
cerrahileri.
E Dilimi
Hiçbir hizmet sınıfında çalışmaya imkan vermeyen ağır patolojik durumlar bu dilim
kapsamında değerlendirilir.