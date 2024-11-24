Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Kasım 2024 23:40
İdari izinler adi malulü kapsar mı?

Adi malül Kar izni ( Valiliğin verdiği idari izin de ) izin yapar mı

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