Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


24 Kasım 2024 23:54
ptt aş de ihs li olup istifa sonrası kidem tazminatı alan var mı?
2019 yılından beri ptt de idari hizmet sozlesmeli olarak çalışıyorum istifa etmiş olsam kidem tazminatı alır mıyım?

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