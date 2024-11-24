Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Kasım 2024 23:57
askeri öğrenci tazminat

askeri okuldan 1 yıl okuduktan sonra ayrıldım sorum şu ben askeri okula girdikten 8 ay sonra yeni personel kanunu çıktı ilişik kesme için iki kat ödeme disiplinlinsizlikten ayrılanlar 4 kat şeklinde mesela 100 ödicekken 200 saydılar herhangi bir dava açsam sonuç alır mıyım sonuçta ben okula girerken böle bir kanun yoktu o yüzden soruyorum

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