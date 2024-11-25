Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Kasım 2024 00:13
Yıllık ücretsiz izin hakkında

Selamünaleyküm, Değerli Meslek büyüklerim, Eşim yurtdışı vatandaşı yurtdışında ikamet etmektedir. ücretsiz izin alıp Aile birleşim vizesi ile yurtdışına gitmek istiyorum. bununla ilgili olarak nasıl bır yol izlemeliyim. dilekçe nasıl olmalı yardımlarınızı bekliyorum şimdiden sağolun


Fergun91
Aday Memur
25 Kasım 2024 00:24
eşim yurt dışında yaşamakda olduğundan aile birleşim olarak dilekçe yazacağım detaylı bilgilendirirseniz sevinirim nasıl bir dilekçe yazmam gerekiyor
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolis okulundan feragat sonrası yaşadığım pişmanlık2025 genel atama dönemiBoşuna uğraşmayınPts sorgusuTers yönde gitmek trafik cezasına itiraz2. şark söz verildiği gibi kalkacak mı?2025 banka promosyonuKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleri

Sözlük

Memurlar Net Sözlük Yazarlarının Ruh Halleri 3 dinsizin hakkından imansızın gelmesi 1 Bacak sallama 3 Kremalı bisküvinin,kremasını yemek 4 Anne klasikleri 3 sofraya tek kapta konulan yemek 3 incir reçeli 1 sonat bağcan 2 ne olmuş,ne olmuş 1 yağmur 1

Son Haberler

Devlet destekli tarım sigortalarında prim indirimiAvrupa ülkelerinin çoğu UCM'nin Netanyahu-Gallant kararını uygulayacakAltın haftaya düşüşle başladıDolar 34,58 seviyesinden işlem görüyorSerdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi