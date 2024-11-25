Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Kasım 2024 00:13
Yıllık Ücretsiz izin Hk.
Selamünaleyküm, Değerli Meslek büyüklerim, Eşim yurtdışı vatandaşı yurtdışında ikamet etmektedir. ücretsiz izin alıp Aile birleşim vizesi ile yurtdışına gitmek istiyorum. bununla ilgili olarak nasıl bır yol izlemeliyim. dilekçe nasıl olmalı yardımlarınızı bekliyorum şimdiden sağolun

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