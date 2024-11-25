Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Kasım 2024 01:48
Alt bölge taiyini ve öğrenim tayini hakkında bilgi verebilecek varmı

Merhaba ben 3+1 ,2 yıllık sağlık teknikeri tibbi sekreter çalışanıyım İstanbul?da çalışıyorum ve alt bölge tayini ne zaman verebilirim veya verebilir miyim ve öğrenim tayini için hangi 4 yıllık bölümü yazmalıyım ve kaçıncı senede öğrenim tayını yapabilirim

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