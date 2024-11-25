Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Kasım 2024 03:09
hafif depresif nöbet tanıdı
merhaba 8 yıllık polis memuruyum yaşadığım stresten dolayı devlet hastanesinden psikatri görüşmem oldu 10 gün rapor aldım raporda hafif depresif tanısı var ve kurumuma silahımı teslim ettim bu süreçte beni neler bekliyor rapor bitimi beni hastaneye sevk edeceklermiş süreç hakkında bilgisi olan meslektaşlaşlarımdan yardım talep ederim tekrar silahımı geri alabilir miyim?

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