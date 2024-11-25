hafif depresif nöbet tanıdı

merhaba 8 yıllık polis memuruyum yaşadığım stresten dolayı devlet hastanesinden psikatri görüşmem oldu 10 gün rapor aldım raporda hafif depresif tanısı var ve kurumuma silahımı teslim ettim bu süreçte beni neler bekliyor rapor bitimi beni hastaneye sevk edeceklermiş süreç hakkında bilgisi olan meslektaşlaşlarımdan yardım talep ederim tekrar silahımı geri alabilir miyim?

merhaba 8 yıllık polis memuruyum yaşadığım stresten dolayı devlet hastanesinden psikatri görüşmem oldu 10 gün rapor aldım raporda hafif depresif tanısı var ve kurumuma silahımı teslim ettim bu süreçte beni neler bekliyor rapor bitimi beni hastaneye sevk edeceklermiş süreç hakkında bilgisi olan meslektaşlaşlarımdan yardım talep ederim tekrar silahımı geri alabilir miyim?