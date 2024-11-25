Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Kasım 2024 05:05
ünvan değişikliği ( hemşirelikten -mimarlığa geçiş )
merhaba arkadaşlar , lise hemşireyim devlet hastanesinde , mimarlığı bitirdim , ünvan değişikliği yapan var mı , mimarlığa geçen ? ( not : ünvan değişikliği meslekleri arasında mimarlık var , araştırdım )

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