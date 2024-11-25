Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


25 Kasım 2024 09:04
Forum moderatörlerinin mesaj düzenleme yetkisi kaldırılmalıdır.

Üyelerin mesajları moderatörler tarafından değiştirilebiliyor. Değiştiğine dair mesaja bir bir notta eklenmiyor. Moderatör benim mesajımı değiştirip birisine küfür etse ne olacak? Kendimi nasıl ispatlaycam?


E.Kayı Han
Editor
25 Kasım 2024 09:11

Birincisi hiçbir moderatör arkadaşımız öyle bir şey yapmaz. İkincisi öyle bir durumda memurlar.net yönetimi ne gibi değişiklikler yapıldığını görüyor. Sana bir şey olmaz.


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
25 Kasım 2024 10:03

Niye moderatörler sütten çıkmış ak kaşık mı? Keyfine gelmeyen mesajları, konuları silenleri, kafasına göre mesajı değiştirenleri de görüyoruz.

E.Kayı Han, 2 saat önce

Birincisi hiçbir moderatör arkadaşımız öyle bir şey yapmaz. İkincisi öyle bir durumda memurlar.net yönetimi ne gibi değişiklikler yapıldığını görüyor. Sana bir şey olmaz.


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
25 Kasım 2024 10:05

Hiçbir forum üyesi arkadaşım kural dışı mesaj yazmaz. İkincisi yönetimin görmesi hiçbir şey ifade etmez. Herkes görecek.

E.Kayı Han, 2 saat önce

Birincisi hiçbir moderatör arkadaşımız öyle bir şey yapmaz. İkincisi öyle bir durumda memurlar.net yönetimi ne gibi değişiklikler yapıldığını görüyor. Sana bir şey olmaz.

Toplam 3 mesaj

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Forum moderatörlerinin mesaj düzenleme yetkisi kaldırılmalıdır.

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