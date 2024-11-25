Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Kasım 2024 09:18
Polis maaşının yetersizliği

Sağlıkçılar, Öğretmenler, ve Askerlerin maaşlarını duydum gerçekten Polisler için çok üzücü bir durum.

Çok zor şartlarda ayda en az 240 saat çalışan Polise verilen maaş kabul edilebilir değil.


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
25 Kasım 2024 09:20
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esinguler0684
Aday Memur
25 Kasım 2024 10:30

İşin acı tarafıda Necmettin Çalışkan isimli bir milletvekili Polisin maaşının 70-80 bin olduğunu sanıyor ve maalesef bunu meclis kürsüsünden söylüyor.

(Eksi veren yaratıklar siz benim gözümde böcekten farksızsınız. Sizde namus, ahlak ve şeref gibi insani değerler bulunmuyor)


muti007
Şef
25 Kasım 2024 11:09

Zabıtaların maaşı polisin maaşı geçti. Geçen gün vekilin biri polis maaşını 70-80 bin demiş, yok 150 bin lira alıyoruz. Oysa ki bu açıklamayı yapmadan evvel meclis te ki polise sorsaydı daha iyi olurdu, bilgisi olurdu.

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